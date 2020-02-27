快訊

劉真手術昏迷！辛龍首對外發聲 憲哥「家屬想說自然會說」

傳月薪破10萬接立院顧問 洪慈庸回應了

新冠肺炎確診者活動史 是否公開有條件

中央社 / 台北27日電
中央流行疫情指揮中心公布染新冠肺炎移工活動史；應變官莊人祥說，一般新冠肺炎確診者不會公布活動史，但此案是非法移工，出入地點難以調查接觸者，才會公布，釐清疑慮。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
中央流行疫情指揮中心公布染新冠肺炎移工活動史；應變官莊人祥說，一般新冠肺炎確診者不會公布活動史，但此案是非法移工，出入地點難以調查接觸者，才會公布，釐清疑慮。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

中央流行疫情指揮中心今天公布染新冠肺炎移工活動史；應變官莊人祥說，一般新冠肺炎確診者不會公布活動史，但此案是非法移工，出入地點難以調查接觸者，才會公布，釐清疑慮。

中央流行疫情指揮中心下午記者會公布新冠肺炎確診案32（外籍看護）活動軌跡，她是北部老翁家庭群聚案的接觸者。

這名看護是非法的臨時看護，在2月11日到16日在醫院照顧北部老翁，16日到19日曾到台北、樹林、板橋各地火車站與捷運站，曾到龍山寺旁購物，入住北車附近的旅店且搭乘台鐵，並在19日到24日開始在第二家醫院照顧另一名患者。

指揮中心因難以匡列外籍移工在16日至19日接觸者，於是公開相關活動史，提醒民眾若曾於相同時段出入同樣場所，應自主健康管理。如果身體不適，就醫應說明相關接觸史。

有民眾質疑，為什麼其他新冠肺炎的確診者都沒有公布活動史，卻獨公布移工。

指揮中心監測應變官莊人祥晚間接受中央社記者採訪時表示，因新冠肺炎的傳播途徑是近距離接觸、飛沫傳染，接觸者匡列通常比較容易，不像空氣傳播的麻疹，因難以匡列接觸者，就有公布活動史的需求。

莊人祥說，公布移工的活動史，最主要原因是因她出入的地點都是車站、捷運站等公共場所，也很難匡列接觸者，憂心會成防疫的破口，所以公布，提醒民眾小心。

此外，莊人祥說，另一個原因是，此案是非法移工，加上又有一段時間失聯，需要動用警政協尋，外界容易有很多疑慮，公布可以讓民眾比較心安。

事實上，是否公布個案活動史的原則是，只要個案接觸史難以掌握，就會公布。不論個案是本國籍或外國籍，也不論是否為合法或非法移工。

莊人祥也說，移工並非新冠肺炎確診者公布活動史的首例。過去一名確診台商曾去過舞廳，當時也有公布相關活動史，同樣是擔心舞廳難以匡列接觸者；此外，曾在基隆下船旅行的鑽石公主號乘客行蹤，也曾發細胞簡訊周知大眾，絕非特別針對移工而公布。

莊人祥表示，指揮中心秉持公開透明精神防疫，但對於無助防疫的個人隱私資訊，不會公開，也沒必要公開引起社會恐慌。

移工 肺炎 外籍看護 新冠肺炎

延伸閱讀

追新冠肺炎案32外籍看護接觸者 1友人居家隔離

第32例印尼看護 20餘接觸者已採檢

預防社區感染提前準備 指揮中心一級開設

指揮中心升至一級開設原因 指揮中心：依政院說法

相關新聞

指揮中心一級開設 客運業者明起可拒載發燒旅客

新冠疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今天已提升至一級開設，交通場站防疫措施也全面升級。公路總局要求各汽車運輸業者提升各...

義大利旅遊警示提升至第三級 當地仍有17團317人

中央流行疫情指揮中心2月27日提升義大利旅遊疫情建議至第三級「警告（Warning）」並提醒民眾非必要勿前往，觀光局表示...

新住民上海返台無人聞問 桃市府急查證：中央沒分派

桃園市一名曹姓新住民17日從大陸上海搭機返台，在機場依規填寫入境健康聲明暨居家檢疫通知書，將居家檢疫14天，未料10天來...

印尼看護台鐵 4車站、2列車完成消毒

中央流行疫情指揮中心昨天公布新增確診第32例個案，是一名31歲女性印尼籍看護，曾在醫院照顧案27，經查她曾搭乘火車、捷運...

日本駐台代表 盛讚台灣政府處理疫情非常果斷、迅速因應

新冠肺炎疫情蔓延多國，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰接受媒體訪問時表示，台灣政府處理疫情非常果斷、迅速因應，台灣民...

新冠肺炎確診者活動史 是否公開有條件

中央流行疫情指揮中心今天公布染新冠肺炎移工活動史；應變官莊人祥說，一般新冠肺炎確診者不會公布活動史，但此案是非法移工，出...

內政部編預算近1.7億元防疫 多為支援加班費

行政院因應武漢肺炎的特別預算共編列新台幣600億元，其中內政部編列1億6923萬元；內政部次長陳宗彥今天表示，多為支援防...

義大利疫情升級 旅遊團317人回台須居家檢疫

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心提升義大利旅遊疫情建議至第三級警告，明天起自義大利入境者，須居家檢疫14天。觀光局...

醫事人員社工限出國 不論國別取消行程都獲補償

衛福部訂定因應武漢肺炎的醫事人員出國規定，醫院醫事、社工人員適用，到旅遊疫情警示區須報准。若因配合政策取消出國行程致損失...

中央流行疫情指揮中心成立、升級 每次都用這理由

新冠肺炎仍持續延燒，行政院長蘇貞昌今上午在行政院宣布，即日起中央疫情指揮中心提升至一級開設，衛生福利部部長陳時中繼續擔任...

遭限出國…護理師從怨恨、委屈 終因這12字挺陳時中

新冠肺炎疫情不見降溫，中央流行疫情指揮中心宣布醫事人員、社工直到6月30日前若出國須報備獲准，政策實施後引起大批醫護人員反彈，不過有名護理師在「爆廢公社」PO文，她表示雖然不滿醫事人員限制出國政策，但她直呼...

追新冠肺炎案32外籍看護接觸者 1友人居家隔離

一名新冠肺炎確診患者為外籍看護，確診前曾在2家醫院照顧病人。指揮中心今天公布她4天活動史，且匡列其他時間接觸者，目前採檢...

熱門新聞

獨／新冠肺炎確診外籍看護 隔離竟直播暴露醫院資訊

重返立院！洪慈庸擔任立法院顧問 月薪近15萬

大甲媽遶境進香確定延期 鄭銘坤：等疫情穩定了再舉行

指揮中心公布非法看護案32足跡地圖 曾逛北車龍山寺

蘇貞昌：指揮中心一級開設 指揮官仍是陳時中

全球疫情地圖／義大利新冠肺炎再添2死 累計確診528例

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。