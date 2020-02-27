新冠肺炎確診者活動史 是否公開有條件

中央流行疫情指揮中心今天公布染新冠肺炎移工活動史；應變官莊人祥說，一般新冠肺炎確診者不會公布活動史，但此案是非法移工，出入地點難以調查接觸者，才會公布，釐清疑慮。

中央流行疫情指揮中心下午記者會公布新冠肺炎確診案32（外籍看護）活動軌跡，她是北部老翁家庭群聚案的接觸者。

這名看護是非法的臨時看護，在2月11日到16日在醫院照顧北部老翁，16日到19日曾到台北、樹林、板橋各地火車站與捷運站，曾到龍山寺旁購物，入住北車附近的旅店且搭乘台鐵，並在19日到24日開始在第二家醫院照顧另一名患者。

指揮中心因難以匡列外籍移工在16日至19日接觸者，於是公開相關活動史，提醒民眾若曾於相同時段出入同樣場所，應自主健康管理。如果身體不適，就醫應說明相關接觸史。

有民眾質疑，為什麼其他新冠肺炎的確診者都沒有公布活動史，卻獨公布移工。

指揮中心監測應變官莊人祥晚間接受中央社記者採訪時表示，因新冠肺炎的傳播途徑是近距離接觸、飛沫傳染，接觸者匡列通常比較容易，不像空氣傳播的麻疹，因難以匡列接觸者，就有公布活動史的需求。

莊人祥說，公布移工的活動史，最主要原因是因她出入的地點都是車站、捷運站等公共場所，也很難匡列接觸者，憂心會成防疫的破口，所以公布，提醒民眾小心。

此外，莊人祥說，另一個原因是，此案是非法移工，加上又有一段時間失聯，需要動用警政協尋，外界容易有很多疑慮，公布可以讓民眾比較心安。

事實上，是否公布個案活動史的原則是，只要個案接觸史難以掌握，就會公布。不論個案是本國籍或外國籍，也不論是否為合法或非法移工。

莊人祥也說，移工並非新冠肺炎確診者公布活動史的首例。過去一名確診台商曾去過舞廳，當時也有公布相關活動史，同樣是擔心舞廳難以匡列接觸者；此外，曾在基隆下船旅行的鑽石公主號乘客行蹤，也曾發細胞簡訊周知大眾，絕非特別針對移工而公布。

莊人祥表示，指揮中心秉持公開透明精神防疫，但對於無助防疫的個人隱私資訊，不會公開，也沒必要公開引起社會恐慌。