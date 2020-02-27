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追新冠肺炎案32外籍看護接觸者 1友人居家隔離

中央社 / 台北27日電
一名新冠肺炎確診患者為外籍看護，指揮中心今（27日）公布她4天活動史，且匡列其他時間接觸者，目前採檢結果都陰性，其中一名友人居家隔離。圖非當事人。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影
一名新冠肺炎確診患者為外籍看護，指揮中心今（27日）公布她4天活動史，且匡列其他時間接觸者，目前採檢結果都陰性，其中一名友人居家隔離。圖非當事人。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影

一名新冠肺炎確診患者為外籍看護，確診前曾在2家醫院照顧病人。指揮中心今天公布她4天活動史，且匡列其他時間接觸者，目前採檢結果都陰性，其中一名友人居家隔離。

中央流行疫情指揮中心今天記者會公布新冠肺炎確診案32（外籍看護）活動軌跡，她是北部老翁家庭群聚案的接觸者。

這名看護是非法的臨時看護，在2月11日到16日在醫院照顧北部老翁，16日到19日曾到台北、樹林、板橋各地火車站與捷運站，曾到龍山寺旁購物，入住北車附近的旅店且搭乘台鐵，並在19日到24日開始在第二家醫院照顧另一名患者。

指揮中心因難以匡列外籍移工在16日至19日接觸者，於是公開相關活動史，提醒民眾若曾於相同時段出入同樣場所，應自主健康管理。如果身體不適，就醫應說明相關接觸史。

關於此案造成的社會傳染風險，指揮中心監測應變官莊人祥說，風險就類似之前曾從基隆下船的鑽石公主號狀況，此疾病仍須面對面、長時間接觸傳染，如果只是單純經過個案經過的地方，不致有風險，但民眾仍要注意健康。

指揮中心指揮官陳時中說，針對此外籍移工的接觸者，在第一間醫院期間，接觸者148人，採檢116人，全部都是陰性；第二家醫院則是接觸者23人中，採檢23人，目前已知12人陰性，其餘檢驗中。

莊人祥說，其中外籍看護工新接案的病人和其家屬共10人，9人已採檢、1人待採，5人已經陰性。

此外，莊人祥說，確診外籍看護還有1名朋友是密切接觸者，目前已經一採陰性，且居家隔離中。

台灣目前已有32例確診個案，1人死亡，6人出院。

新冠肺炎 COVID-19 外籍看護 疫情

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