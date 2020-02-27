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遭限出國…護理師從怨恨、委屈 終因這12字挺陳時中

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖非本人。中央流行疫情指揮中心宣布，除非經過報備者外，擬限制醫事人員出國，引發部分醫護不滿。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
示意圖非本人。中央流行疫情指揮中心宣布，除非經過報備者外，擬限制醫事人員出國，引發部分醫護不滿。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影

新冠肺炎疫情不見降溫，中央流行疫情指揮中心宣布醫事人員、社工直到6月30日前若出國須報備獲准，政策實施後引起大批醫護人員反彈，有人大喊「憑什麼」、「一年只休10天都沒了」。不過有名護理師在「爆廢公社」PO文，她表示雖然不滿醫事人員限制出國政策，甚至覺得委屈、怨恨，但她直呼「沒有什麼比守護台灣更重要」，毅然決然支持陳時中的鐵腕政策。

政府為了防備新冠肺炎，因此決定限制醫事人員、社工出國，除非經過報備核准才能出境，對此引起許多醫護人員反彈，有名在北部公立醫院任職的醫師表示，辛苦工作換來的10天特休必須一年前和醫院排假，如今早早敲定的假期卻因為一道政策作廢，讓他大嘆「在台灣當醫生，基本人權都不配有」？

不過也有醫護人員持不同看法，有名護理師在「爆廢公社」PO文，她表示自從獲知政府限制醫護人員出國後，馬上有病患表示限制出國政策對醫護人員十分不公平，「要禁就禁所有人，怎麼只能禁你們！」；身旁友人更是紛紛抱怨，有人表示「我們期待多久的假期，因為一個政策毀於一旦」，甚至還有人直呼「原本很欣賞時中部長，真不知道他怎麼會下這種政策。」

原PO表示病患、朋友所言都沒有錯，她表示醫療人員壓力巨大，難得可以放鬆的假期卻因為鐵腕政策泡湯，大嘆「怨！怎麼不怨！只禁我們，就因為我們逆來順受？」

而對於突如其來的限制出國政策，原PO表示醫護人員總是社會的最底層，每當社會需要醫護人員的時候才會想起他們的存在，讓她再度大嘆「台灣的醫療世界有目共睹，但醫護的辛勞比也是有目共睹」。此外，她提到因為限制出國政策取消假期後，家人的機票、飯店等旅費該向誰求償，吐苦水表示護理人員薪水沒有社會大眾想像中的多。

但此時原PO話鋒一轉，她表示即使有諸多怨恨、委屈，但這些在防疫面前都僅是「小我」，她認為若因為出國導致家庭、醫院淪陷後果不堪設想。另外她表示在醫療資源匱乏的情況下，醫護人員是十分珍貴的資產，大嘆「縱然心中有不滿與委屈，還是忍下來」，她直言「因為沒有什麼比守護台灣更重要！」

最後她呼籲全體國人忍下委屈、不滿，在新冠肺炎疫情緊張時期取消行程、不要出國，不要讓醫護人員的努力因為你們毀於一旦，不要讓醫護人員的犧牲不值得。

對於護理師的疾呼，有網友回應「希望醫護人員得到應有的尊重，謝謝台灣有你們」、「謝謝犧牲…我們也要讓自己不要變成你們的負擔」、「真的辛苦你們了，加油」、「疫情穩定前我也不出國了」。

醫護人員 新冠肺炎 出國 陳時中

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