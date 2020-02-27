疫情升至3級警告！禁前往義國旅遊 婚假遇疫情可重算

義大利疫情升至3級「警告」，醫事人員假期可往後延！在中央疫情中心例行記者會中，陳時中宣佈，義大利因疫情擴散、逾9成病例未釐清感染源，「評估已有社區傳播所以升級。」司長石崇良則補充，遭管制醫護人員的假期若有時間限制，「可在疫情結束後重新計算。」

媒體頻問職權

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在指揮中心升為一級開設後首次召開會議，27日記者會上，現場某媒體不斷就確診移工案例的非法身份詢問他，記者頻頻問道：「是否能徹查移工的非法身分及私下接觸過的人。」他則一再回應強調，自己依然是指揮官身份，並無干涉其他部會的權力，現場氣氛一度緊張。

醫事司司長石崇良則表示，已經跟醫院團體代表們達成共識，不能強制醫護人員取消休假，但若像是婚假等具時效性的假期因疫情主動取消，將會待至疫情結束後再重新開始計算。他說：「補償不限於禁止前往的國家，只要是醫院的醫護人員因為疫情不出國，都算在內。」

升級為超前部署

陳時中也於會中宣佈，義大利旅遊建議升級至3級「警告」，他表示：「因應義大利疫情發展快速，看起來有向外擴散的疑慮，所以把義大利疫情升級。」陳時中也宣佈自28日起，自義大利入境的所有人士，需進行14天居家檢疫。

而媒體詢問目前疫情中心已為一級開設，是否因為達到社區感染的條件？陳時中回應，疫情指揮中心升級是因為看到國外的案例不斷爆發先做好準備，「只是超前部署。」對於持續擔任指揮官一職他則表示，「很感謝行政院長蘇貞昌的信任，讓我繼續擔任指揮官。」

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