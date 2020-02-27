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指揮中心升級 陳時中：因應國際疫情超前整備

中央社 / 台北27日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。 聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。 聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

中央流行疫情指揮中心今天升級為一級開設，指揮官陳時中表示，升級是超前整備，且考量國際疫情，目前台灣社區傳播還是相對低。升級後，藥物研發、醫療可超前因應。

行政院長蘇貞昌在行政院院會宣布，武漢肺炎疫情超前部署，即起指揮中心提升到一級開設，常態會議由各部會副首長進駐，衛生福利部長陳時中任指揮官。

不少媒體在下午記者會提問，指揮中心升到一級是否意指疫情有社區感染及升級意義。

陳時中表示，升級是超前部署，社區傳播還是相對低，零星社區感染，國外疫情卻是3級跳，有找不到感染源的病例，部會合作開設一級指揮中心，加強橫向聯繫，中央、地方政府合作。

陳時中說，一級開設後，3月1日起成立關懷服務中心，醫院提前準備，在應變情況下增加更多病房可使用，增加檢驗量能，希望部會和諧，共同努力防疫，也謝謝蘇貞昌肯定他。

疫情指揮中心執行官周志浩也在記者會表示，因應疫情國際情勢，台灣社區感染壓力大，要有更前瞻、超前部署，包含要不要讓企業有預防方式、有沒有更好的藥物治療、加快研發速度，推動民間合作，開闢更好、更快速檢驗試劑，都有賴強而有力的一級開設執行。

陳時中說，升級到一級非跳躍式升級，是因應國際疫情和台灣狀況的平順過程。

新冠肺炎 COVID-19

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