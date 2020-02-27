醫護限出境被批侵害人權 住院醫吐苦水「一年只休10天都沒了」

中央政府為提升防疫準備，日前頒布命令，禁止醫生、護理師等醫事人員出國至三級疫情區域，引發各界討論如此是否違反人身自由。有北部住院醫師對此非常不滿，在《DCARD》批評政府此命令「憑什麼」，並認為這種剝奪人權的事，「只有台灣做的出來。」

該名網友表示，他在北部公立醫院當醫師，目前住院醫師第4年。過去兩年裡，除了特休，沒有任何一天，沒到醫院上班。每天大約十一點才能忙完。但第二天，三點半的鬧鐘會準時響起，催著你到醫院。

他寫道：「一個禮科上七天班，平均週工時近110小時，然後，我換來的整年特休，只有十天。這十天，還要先跟醫院一年前說好，我想放什麼時候，你覺得這十天對我多重要？」「現在，你還要我不能出國？憑什麼？這可是最基本人權，還是你說在台灣當醫生，基本人權都不配有？」

除此之外，他還提到醫院疫情防護問題，他說武漢肺炎開始後，他對整個國家政策失去信心，「爛到一個不可思議」。 他每天被配給一個口罩，而且要到了醫院才拿的到，同時進出醫院都需要戴口罩，所以，他發給的那個口罩，不論中間接觸武漢肺結核流感，通通得戴著那口罩。

他最後氣憤表示：「不給我們夠的口罩，不給我防護，不給我休息，我忍了。現在，連基本人權也不給我？」

對此，有些網友回應「辛苦醫護人員了」、「重視人權都是演戲」、「要禁出國就全國人民一起禁」；但也有網友緩頰「不能出國的氣憤可以理解，但有疫情才封城代價很大，這是利益權衡的問題」、「同樣質疑法源、但平常無法休假，超時工作的問題，應該先去找醫院抗議。」