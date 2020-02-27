確診案32女看護社群貼影片 新北要求下架

新冠肺炎確診第32例印尼籍看護在臉書與社群平台直播，新北市府衛生局今天表示，已經要求病患將影片下架，同時研究其行為是否已經違反相關法律。

新冠肺炎第32名確診病例為第27例個案的印尼籍女看護，這名看護昨天深夜10時許，在隔離期間於個人臉書（Facebook）與某影音平台，張貼她在醫院內影片。

直播在印尼籍移工界傳開，有許多印尼籍網友在其社群回應，「從眼神中看出她很傷心，祝福她早日康復。」也有網友說，她被禁足了，也許她在娛樂自己消除緊張，祝福她不要有壓力。

透過影片可以發現，女病患露臉、也展示出自己打點滴的手臂。不過，她並未說明自己是新冠肺炎病患。

市府衛生局表示，初步檢視影片內容，並無法清楚辨識醫院的資訊，不過，醫院方面將會與病患溝通，請其將影片下架。

市府衛生局說，已經下載相關影音內容，正研究其行為是否有違反傳染病防治法之虞。