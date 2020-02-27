大甲媽遶境捐3000萬辦到底！揭開顏清標記者會背後的兩關鍵、五破口

2月26日，上午9時，香火鼎盛的台中大甲鎮瀾宮氣氛顯些沈重，現場記者屏息以待，虔誠信徒也伸長脖子、豎起耳朵，董事長顏清標協同副董事長鄭銘坤向鎮殿媽祖上香後，神情凝重地宣布，「照常舉行」。

事實上，記者會前一天，鎮瀾宮臉書張貼台灣大學公共衛生學院院長詹長權一席話，「該戴口罩就戴口罩，可以距離至少1公尺之外，大家不一定要擠在一起走，我相信活動的主辦者都可以有辦法。」出具專家意見背書，已暗示百年媽祖遶境進香不能斷。

「遶境進香我們是內行，防疫中心及衛福部才是防疫專家，」面對外界所有質疑，顏清標強調，三月瘋媽祖是全台灣的事情，衛福部應該做出專業判斷，別讓網路帶風向造成不理性的謾罵，若遶境可能造成防疫破口，鎮瀾宮會遵守所有防疫措施。

時間回到21日夜晚，一年一度的大甲媽祖國際觀光文化節正式響鑼，廟方安排150架無人機，在鎮瀾宮上方排列出媽祖慈藹圖像。顏清標不畏新冠肺炎疫情，抬出兩位神明向大家信心喊話，「台灣免驚，媽祖會保佑，媽祖與天公伯合作，把台灣的疫情撲滅。」

大甲媽祖遶境進香堪稱是「台灣地表最大遷移活動」，辦與不辦皆備受各界關注。21日顏清標先出面宣示辦到底的決心，24日鄭銘坤又改口說，若封城就不辦遶境，如今再重申辦到底，令外界一頭霧水，關鍵點真的是新冠疫情？

鎮瀾宮最頭疼的問題：兼顧民間正反聲音

三月瘋媽祖，大甲媽、白沙屯媽向來井水不犯河水，今年遶境進香再度撞期，兩大天后互尬新冠肺炎的仙拚仙戲碼值得期待。然而，隨著南韓疫情拉緊報，截至25日確診案例暴增至近千人，「超級傳播源」新天地教會成為眾矢之的，讓宗教集會淪為疫情溫床的這把火，從南韓燒向台灣，引發許多民眾擔憂。

為了百年遶境進香如期舉行，鎮瀾宮排除武漢萬人宴共桌共餐的感染疑慮，決議取消1300桌起駕宴、媽祖之光晚會及祝壽大典，慎防大量香客聚集在廟內，上轎儀式移至廟埕階梯，沿途點心攤改為便當盒裝，回鑾則控管廟內人數。參加大甲媽祖遶境有六年經驗的李先生說，「我相信廟方會做好防疫工作，但現場有上萬民眾，媽祖一個人怎麼確保大家平安？」

往年遶境進香前夕，李先生會號召親友共組遊覽車進香團，從台北南下嘉義參加新港奉天宮祝壽大典，再徒步前往雲林西螺福興宮，「鑾轎起轎後，信徒蜂擁上前搶壓轎金，人擠人邊喊邊搶，實在很難避免近距離口沫傳染，所以我們今年不去了。」

然而，想參加者，大有人在。年近六旬的蔡小姐是基督徒，已備好參加第四年大甲媽祖遶境進香的行囊裝備，包括外套、遮陽帽、口罩、酒精和自備碗筷，「我把遶境當成運動，過程中能感受人與人之間的互動，這才是台灣的人情味。」

「其實民間兩方意見都有，」前立委洪慈庸客觀指出，大甲媽祖遶境活動已辦多年，又是全國性盛會，可想像廟方難以抉擇的程度，「籌備活動投入已久，突然要說不辦，一時間恐怕也很難做決定。」

大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨表示，若政府明令禁止，將會取消遶境活動，目前仍照原定計畫。 記者黃仲裕／攝影

再掀正統情仇歷史，顏清標親自南下協商

面對外界雜音，大甲媽祖遶境進香沿途的宮廟，私底下早有一番討論，卻沒人站出來表態拒絕參加。記者仔細詢問，背後竟埋藏1984年《大甲媽祖回娘家》紀錄片，點燃的「正統」恩怨情仇。

為化解大甲媽祖地位遭矮化的疑慮，鎮瀾宮從中國湄洲媽祖祖廟迎回分身，成功讓大甲與原先進香的北港地位平起平坐，更決議將進香活動名稱由原先的「北港進香」更名為「遶境進香」。此舉引發雲林北港朝天宮的不滿，在長期和北港有正統爭議的嘉義新港奉天宮爭取下，才讓大甲媽祖會香地點從北港移師新港，也奠定這32年來大甲媽祖遶境進香路線。

「若大甲媽祖遶境進香續辦，我們一定會支持，畢竟我們兩家有幾十年的交情了，」不願具名的廟方人士直指，四媽祖（桃園龍德宮）可以南巡進香，怎麼鎮瀾宮遶境進香會被全國撻伐，「問題就出在大甲媽祖名氣大，我們怎麼有理由排除眾議說不辦。」

既然大甲媽祖遶境進香要續辦，事前準備肯定不能少，顏清標於25日特別南下，前往遶境所經的沿途宮廟進行協商。他說，面對外界爭議，此行南下頻頻向宮廟道歉，除遶境沿途加設防疫檢查站，部分活動取消的經費約3000萬元，將捐贈中央流行疫情指揮中心。

五大防疫破口猶存，遶境商機面臨兩考驗

等不及顏清標召開記者會，奉天宮前一晚率先透過臉書釋放「續辦」消息，同時公布「七大防疫」措施，包括增設清水洗手台及酒精乾洗台、志工自我防護、住宿地點消毒、設置二氧化氯消毒門架、供餐處桶加蓋、學校住宿規劃專屬出入口路線、入廟全程配戴口罩。

縱使做足所有防疫準備，但曾經參與大甲媽祖遶境進香的洪慈庸，仍點出三大潛在的口沫傳播感染源，包括香客大樓通鋪式休息空間、大鍋菜的遶境進香飲食文化，與密閉式遊覽車，「住、吃、行都暴露在高風險環境裡」。

診所開在新港奉天宮毗鄰、有「小港醫師」之稱的陳錦煌認為，信徒應注意的防疫破口還有兩個。首先，進香途中、入廟安座及祭典，正是人與人接觸時間最長的時候，信徒應慎防口沫傳播；其次，遶境進香途中釋放大量鞭炮，PM2.5濃度竄升，恐破壞下呼吸道黏膜抵抗力。他直呼，「再度懇請，慈悲開台媽祖，賜給有權作決定的主事者，智慧！」

「雖說遶境進香是室外活動，但因活動的型態屬於人多且密集，飛沫傳染機率仍高，」洪慈庸提醒，參加者務必做好最完整的防疫工作，或是可以透過大甲媽祖APP線上參與，「大家可以在心中向媽祖祈求台灣及全世界平安度過疫情。」

今日這場記者會，鎮瀾宮排除眾議，強調遶境進香過程能做足所有防疫工作。不過，台中市政府似乎沒有鎮瀾宮這般篤定，文化局局長張大春向媒體透露，因陸客減少、疫情衝擊，保守預估今年人潮由昔日200萬人降至150萬人，背後帶來的商機恐怕從過去約30億元減少三至四成。

究竟這項曾被美國有線電視新聞網（CNN）譽為「全世界最受歡迎的健行活動」，能否在新冠肺炎期間挺過外界所有疑慮，一切的挑戰恐怕是3月28日大甲媽祖回駕後才要開始。

（作者／ 江星翰 本文出自2020.2.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）