非法外籍看護 防疫破口？

中央流行疫情指揮中心昨宣布第卅二名確診案例，為照護第廿七例確診個案的非法外籍看護，台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，這名看護也曾到另間醫院照顧患者，院外接觸史仍待查，讓人憂心疫情可能脫離家庭群聚傳播鏈進到社區。

非法移工在醫院並不少見，通常透過同鄉轉介，由於收費較便宜，不乏病家願意聘用。對於外界憂心恐成院內感染破口，護理師護士公會全聯會理事長高靖秋表示，醫院列冊看護皆為本籍勞工，但對病患自行帶來的看護，院方無權過問。非法移工難受防疫網保護問題，再次浮上檯面。

分析國內三起家庭群聚，案十九白牌車司機、與案廿四北部婦人與案廿七全家五人確診，黃立民表示，三起群聚皆可找出明確接觸史，即使案廿四找不到感染源，但仍僅限於家庭內感染，情況正如指揮中心定調的零星社區感染，無明顯社區傳播鏈。

最新發展是連醫院看護也染病，黃立民認為，這讓人憂心最怕發生家庭外的傳播鏈。他表示，確診的這名看護同時到另一間醫院照顧患者，目前第二間醫院的接觸者，及二月十六日至廿四日，這名看護的院外活動接觸者都仍待調查，擔憂恐促成家庭外傳播鏈，疫情隨時可能跑到社區，需提前部署防疫。

疫情升溫後，各家醫院已超前部署，包含加護病房、急診探病次數，陪病者限額等。高靖秋說，因應ＳＡＲＳ洗衣工慘痛教訓，各醫院已將外包人員納入感控，因應醫事人員禁出國令，也道德勸說外包人員等近期不要出國。

以新光醫院為例，副院長洪子仁表示，因應院內感控，不只外包人員，連藥廠業務代表、廠商，甚至醫院志工，全數都要求近期不要進出醫院，盡可能採視訊進行，志工則是全數停工。

洪子仁說，新光醫院十樓開設新冠肺炎疑似病患的檢疫病房，每位患者會得到一組QRcode，隨時透過ＬＩＮＥ與醫師聯繫，簡單的問題直接視訊解釋，嚴重須立即處理或解釋者，再委請醫師到病房查看，以降低查房時接觸機率。