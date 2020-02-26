荷蘭男居家檢疫違規外出 遭罰1萬元拒收

荷蘭男子未配合居家檢疫規定，與女性友人租車從南投開往花蓮遭攔下，南投縣衛生局開立新台幣1萬元裁處書，但男子主張未被告知須居家檢疫、要求開立英文裁處書，因此拒收。

一名荷蘭籍男子與日本籍女性友人從荷蘭阿姆斯特丹搭機到台灣旅遊，但男子先前曾到過香港，被要求須配合居家檢疫，期間從2月14日到27日，但兩人昨天從南投開車經中橫公路前往花蓮，警方接獲衛生局轉報，最後在台8線169.8公里處、稚暉橋附近攔下這一對男女。

因違反居家檢疫規定，這名荷蘭男子從花蓮被連夜送到北部某處檢疫所安置，由於男子入境填寫居住地址為南投縣一家旅館，因此，案件歸由南投縣政府衛生局查處，衛生局今天透過檢疫所送交裁處書給男子，要裁罰1萬元，但男子拒絕簽名，目前未完成開罰程序。

南投縣衛生局表示，裁處書以中文開立，但男子向協助處理的外事警察主張看不懂中文，要求翻譯為英文，加上男子極力爭論反駁「入境未被告知須配合居家檢疫」，綜合以上原因，男子拒收及簽署裁處書，後續將進一步調查男子陳述，才會完成查處程序。