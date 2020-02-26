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11歲童染新冠肺炎 侯友宜：在補習班有戴口罩

中央社 / 新北26日電

新北市長侯友宜今天表示，新冠肺炎的確診11歲男童在補習班都有戴上口罩，男童與接觸者都沒有上學，正在居家隔離且無症狀，相關消毒補習班也已經做到位，請市民與家長安心。

中央流行疫情指揮中心25日下午記者會宣布，新增一名新冠肺炎確診個案為11歲兒童，且為無症狀確診者。他採檢時還沒開學，沒有進到校園的疑慮，但寒假曾去補習。

侯友宜今天在市政會議後接受聯訪時表示，11歲男童是無症狀確診者，也是因家族群聚才確診，市府第一時間已疫情調查，非常清楚掌握孩子的活動史、家族接觸史。中央與地方共同疫調，執行居家隔離，市府不詳述個案。

侯友宜說，依據中央宣布男童有到補習班去，市府疫調發現，男童在補習班都有戴口罩，補習班該消毒的，及必須居家隔離的都已做到位，請大家安心。

記者詢問學校是否會加強消毒，侯友宜表示，男童昨天開學並沒有到學校去，其他的孩子也都已通知居家隔離，請家長們安心，「目前都沒有什麼狀況，一切還在掌握，大家也不需要恐慌，那孩子是無症狀」。

侯友宜強調，要求教育局在寒假期間到補習班，要求學生在人潮擁擠、密閉空間戴口罩，所以在這次確診男童也是因落實自我健康管理，在補習班就有戴口罩。

侯友宜會中也感謝校長、老師、學生與家長配合共同防疫，在多次無預警的突擊檢查、抽考學生衛生口訣都顯示很熟練，希望往後在必要場合需戴口罩，保護自己也保護別人。

新冠肺炎 COVID-19

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