外籍看護染新冠肺炎 不排除對外公布足跡

台灣新增1例新冠肺炎確診個案，為臨時外籍看護，確診前曾照顧病人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，看護院外接觸者還在調查，正釐清她的行蹤，不排除對外公布足跡。

北部80餘歲老翁（案27）新冠肺炎群聚案再擴大，陳時中下午在記者會宣布，北部老翁住院期間的30餘歲女外籍臨時看護感染新冠肺炎，為台灣第32例確診個案。

案32是老翁的密切接觸者，當老翁確診後，指揮中心緊急透過警政單位協尋看護，在警政署和移民署協助下，僅花不到10小時就在醫院找到看護，立即送她隔離採檢。

陳時中說，目前該看護的醫院內接觸者採檢都是陰性，院外接觸者還在調查，如果她的院外足跡有難以釐清接觸者之處，不排除公布她的行蹤給民眾參考。

有媒體擔心，看護染病是醫院內感染；指揮中心執行官周志浩表示，個案染病是因為近距離照顧確診的老翁，就像照顧家人一樣的傳播模式，並不是因醫院業務而感染。