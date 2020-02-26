新冠肺炎準新藥瑞德西韋 將在台臨床試驗

研發中的抗病毒藥物「瑞德西韋」已在美國獲准進行治療新冠肺炎的臨床試驗，疫情指揮中心今天宣布，台大醫院已和美國接洽，規劃此藥在台灣展開臨床試驗，相關細節仍研擬中。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，衛生福利部醫事司司長石崇良表示，瑞德西韋對COVID-19（新冠肺炎）可能有療效，美國食品藥物管理局（FDA）已核准進行臨床試驗，經台大醫院接洽，正準備讓台灣也加入臨床試驗。

石崇良說，初步規劃在全國北中南各指定一家醫院作為主責醫院，但收案時希望只要合適臨床試驗收案對象，都能經評估、病人同意狀況下給予治療，但臨床試驗倫理審查以及治療計畫擬定都還在討論當中。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，台灣這次將參與新藥多國多中心臨床試驗，會訂定嚴格標準，篩選適合參與臨床試驗者的條件。