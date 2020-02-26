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南韓疫情失控！再增115人感染新冠肺炎 累計1261例確診

超前部署防院內感染 進出醫院3類人員全面管控

中央社 / 台北26日電

因應新冠肺炎，指揮中心今天宣布對進出醫院3類人員進行管制，包括病人動線分流、探病者採登記制且限額、非醫事人員的醫院外包人員一率遵守院內感控。

中央流行疫情指揮中心下午召開記者會，衛生福利部醫事司司長石崇良表示，因應新冠肺炎（COVID-19，2019年冠狀病毒疾病）疫情發展，醫院方面超前部署，昨天已邀集各級醫院代表、院長、感控專家開會討論，作出相關決議。

石崇良說，為了強化院內感控，病人方面，進出醫院人員分成病人，進入醫院前不論急診、住院、門診都需分流動線，有不同出入口。

訪客方面，必須按照醫院規範時段來訪，只有特定時段可探病，每個住院病人限2名，長時間陪病者如看護，每名只有1名陪病者，所有訪客都須採登記制，避免院內感染。

外包人員方面，今天將發布相關指引，所有醫療機構委託外部承攬者廢棄物清理、保全、交通車、照服員、太平間等在醫療機構內工作的非醫事人員，加強相關管理事項，必須一致性遵守醫療機構內所有感染管制程序，也規劃出入口動線、遵守旅遊史調查、體溫監測及追蹤，工作時必須配戴口罩。

此外，教育訓練方面，醫療機構必須辦理感染管制教育訓練，包括防護裝備穿脫、相關手部衛生等，新訊息需視同員工傳達。

石崇良說，因應疫情發展，為了對所有醫院工作者能有適當紓壓，也要求各醫院必須設置人員關懷紓壓機制，落實健康管理。

新冠肺炎 COVID-19

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