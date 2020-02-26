醫護出國禁令 醫事團體認應再議

為盡可能降低防疫期間醫事人力的感染風險，中央流行疫情指揮中心昨天開會初步定調，擬禁止醫事人員出國至旅遊疫情建議第三級區域，但不包含無證照人員與診所工作者。醫改與工會團體疑惑，行政人員與外包人員同樣在醫院工作、耳鼻喉科等診所工作者同樣傳染風險高，相關細節應該再議。

衛福部醫事司昨天邀集醫界管理者共商醫事人員出國禁令內容，初步達成幾點共識，包括所有持有專業證照的醫事人員，不得前往旅遊疫情建議第三級區域，若赴第一級或第二級區域須先報准，期間損失將予補償。禁令擬實施至6月30日，不包含無證照的醫院行政人員等也不包含診所工作者。