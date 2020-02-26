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新冠肺炎新藥「瑞德西韋」將臨床試驗 北中南各設專責醫院

防疫新措施！醫院控人流 住院病人限2名訪客、陪病限1名

疫情嚴峻 大型展辦不辦兩難

聯合晚報 / 記者葉卉軒仝澤蓉／台北報導

大甲媽祖遶境議題吵得沸沸揚揚，大型活動到底要不要辦？讓人陷入兩難。經濟部今日表示，原訂於3月17日舉辦的「台灣資安大會」，以及3月25日的「全球系統整合商大會」，雖未取消，但都已確定延期，暫定都將在暑假期間舉辦。

去年於南港展覽館舉辦的「2019全球系統整合商大會（World System Integrator Conference）」，活動現場有來自全球超過20國、100位產官學研海外貴賓與200家台灣優質系統整合商參與盛會，活動期間參訪千人以上。

去年的「台灣資安大會」超過8000人報名，參加者來自20多國，2800家企業、450位資安長、資訊長與會，蔡英文總統更親自站台支持國內資安產業。

經濟部表示，目前3月的二場大型活動已確定延期，後續4、5月的大型活動，則會視疫情發展進行評估。

外貿協會也主動將上半年最重要的展覽「台北國際自行車展」及「台北國際體育用品展」延期，並在5月舉行特展 。和自行車展同列貿協五大專業展的台北國際汽車零配件展，預定將於4月15至18日舉行，據了解，貿協今天將開會討論是否延期。

由於各項會展除了關係到產業發展，每次展出都是廠商爭能見度的機會，是否要取消或延期，考量的不只是疫情，還有主辦單位的場地調度，以及各產業公會意見，還有買主來台意願，以及參展廠商意願等。

除非不得已，否則不到最後一刻，不會輕易放棄；這也是為何日本疫情現在這麼嚴峻，3月10日到13日的東京食品展，到目前為止日本方面的主辦單位都仍堅持會如期舉行。

資安 疫情 車展

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