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新冠肺炎新藥「瑞德西韋」將臨床試驗 北中南各設專責醫院

防疫新措施！醫院控人流 住院病人限2名訪客、陪病限1名

疫情嚴峻 大型展辦不辦兩難

聯合晚報 / 記者彭宣雅仝澤蓉／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，的多數消費展攸關產業發展，由於是中小企業曝光的絕佳機會，據了解，很多廠商都還是希望如期舉行，2月28日到3月2日在世貿一館舉辦的台北國際連鎖加盟展、台北國際寵物用品＆服務展都將如期登場。

3月7日到8日的OH!Study海外留遊學展，3月28日到29日的2020國際留遊學教育展，目前也都計畫如期舉辦。

2020台灣國際蘭展將於3月7日至16日，在台南市後壁區蘭花生物科技園區舉行，每年超過20萬人次入園。台灣蘭花協會表示，由於配合花期，無法延期舉行，現階段仍按照既定計畫進行，將依中央流行疫情指揮中心的指示，做好各項消毒等防疫工作，但可預期的是參展人數、蘭花訂單勢必受到影響。

另外，亞洲最大的東京食品展即將在3月10日到13日在東京幕張舉行，武漢肺炎疫情延燒，農委會表示，目前未有取消組團參展的想法，時間還早，要視武漢肺炎的疫情走勢決定，但有取多國內參展的商家，縣市政府都已經決定取消東京行避險。

台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼表示，因為新冠肺炎疫情升溫，光是台南市政府也開了多次防疫會議，會從參觀民眾進入展區要測量體溫、消毒、酒精噴手開始做起，民眾發燒就拒絕入場，工作人員全程戴口罩，也希望參觀民眾戴口罩，但不強制。主要的蘭花展館是負壓通風的展覽館，參觀民眾可以放心。

新冠肺炎 疫情 東京

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