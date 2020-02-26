楊志良：遶境縮小且直播 馬拉松不用禁

武漢肺炎疫情中的大型活動引起關注。前衛生署長楊志良說，不同大型活動應分別考量，宗教遶境可縮小規模且直播讓信徒線上參與；演唱會應避免參加；大型路跑則不需嚴規範。

近日台灣COVID-19（武漢肺炎）疫情進展節奏快，每天都有新個案，加上近期將有許多大型活動，如宗教性質的大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香和白沙屯媽祖進香活動、體育相關的馬拉松賽事、明星演唱會等，是否舉辦動見觀瞻。

楊志良在衛生署長任內經歷過2009到2010年H1N1新型流感全球大流行的防疫，今天上午他接受中央社記者採訪時表示，宗教活動是感性訴求，若政府直接下令要求停辦，會引起很多反彈。

他指出，目前政府以感性呼籲，是很好的溝通方法，讓大家理解大型宗教活動確實有防疫風險，大家來找一個兩全其美的方法。

宗教活動也是人民的信仰，楊志良說，如果因為疫情，一味要求停止相關慶典，對信徒來說也不恰當，不妨活動續辦，但規模縮小，如最多僅派200人參與遶境，並全程錄影或直播，讓信徒可以線上參與，也可以撫慰心靈的需要。

因武漢肺炎的傳播方式屬近距離的飛沫傳染、密切接觸傳播，楊志良說，大型宗教遶境活動，因信徒眾多、人潮擁擠，加上共食、甚至會一起住宿，確實增加防疫的風險。但人民仍要過生活，有限度的舉辦，又減少防疫負擔，是可行之道。

不過，楊志良說，現階段應避免舉行演唱會，因聽眾都坐的相當靠近，且可能會一起開口合唱，會增加傳染風險。歌手也可考慮線上舉辦演唱會，並擬定新的收費方式，也避免對產業經濟造成衝擊。

近期也有不少大型馬拉松賽事，楊志良則說，馬拉松舉辦場地都在戶外，且跑者一定都會間隔一段距離，加上會去跑馬拉松者身體狀況都不錯，相對來說風險很低，倒是不用嚴格限制停辦。