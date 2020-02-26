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台灣連兩天確診增2例卻無感？ 網友：沒爆衝都是好消息

確診破千例！南韓新增1起死亡病例 累計12死

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「餐餐煮、垃圾有人倒」 新婚夫妻居家檢疫14天生活曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO與老婆從香港轉機回台須居家檢疫14天，冰箱食材皆由父母送到門口。圖／取自<a href=PTT" title="原PO與老婆從香港轉機回台須居家檢疫14天，冰箱食材皆由父母送到門口。圖／取自PTT">
原PO與老婆從香港轉機回台須居家檢疫14天，冰箱食材皆由父母送到門口。圖／取自PTT

新冠肺炎COVID-19疫情持續蔓延，我國7日公布淩晨零時起港澳來台旅客需要14天居家檢疫的防疫措施，一名台灣網友表示和老婆從芬蘭度蜜月回台，由於在香港轉機，因此需要居家檢疫14天，昨（25）日正好是第14天，他也分享居家檢疫的心得，讓網友不禁直呼「恭喜出關！」

原PO在PTT發文表示自己和老婆在芬蘭度蜜月，預計2月10日在香港轉機回台，沒想到台灣政府7日公布有中港澳旅遊史者來台須居家檢疫14天的措施，可活動範圍即居住場所，若趴趴走會被處以1-15萬的罰款。原PO原先想說乾脆用飯店電話取消班機，結果「芬蘭航空要嘛不是不接，就是說再問主管」，只能硬著頭皮到香港轉機，事後還發現電話費居然要5000台幣。

原PO指出，到香港轉機時，飛機上空服會發居家檢疫通知書，下飛機後再交給防疫人員，會說需要隔離多久，「可以感受防疫人員的辛苦，唯一可惜的是，沒有防疫配合的返家工具，防疫人員也僅說不建議搭大眾運輸工具，實際上還是有不少人是搭捷運公車回家的」。

而到家後，便開始漫長的隔離期，他提到區公所每天都會打電話關心，甚至提供一支手機號碼，有異常狀況隨時都可聯絡，甚至連「倒垃圾」都可以跟區公所的人講，他們會派人在門口收取垃圾，「如果有其他需求也都可以跟他們講」。

至於三餐的部分，原PO貼出照片說食材都是父母放在門口，自己在家煮飯，認為吃得健康免疫力才會好，其他時間「14天就在家裡忙忙工作，玩玩遊戲，朋友還借我Switch健身環運動」。他坦言，「這14天是很悶很累，但保障了其他人的安全，我們都覺得很值得！各層級的防疫人員也真的很辛苦，有需求也願意幫我們處理，真的很感謝！」並慶幸已到隔離的最後一天。

網友看完文章後，紛紛留言「恭喜健康出關」、「在家瘋狂做菜」、「手藝看起來不錯」、「這叫不會做菜的人怎麼辦......好會煮！」、「拍照拍得我都餓了」、「新婚在家隔離，剛好培養感情」、「蜜月完繼續蜜月」、「隔離瘋狂做菜，喜獲防疫寶寶」，「祝早生貴子」、「恭喜，兒子射手座」、「區公所幫忙倒垃圾，服務真好」、「謝謝你們保護臺灣！」、「感謝你配合了14天，沒有偷跑出去」。

原PO自己在家煮飯，認為吃得健康免疫力才會好。圖／取自<a href=PTT" title="原PO自己在家煮飯，認為吃得健康免疫力才會好。圖／取自PTT">
原PO自己在家煮飯，認為吃得健康免疫力才會好。圖／取自PTT
網友表示「這叫不會做菜的人怎麼辦......好會煮！」、「拍照拍得我都餓了」。圖／取自<a href=PTT" title="網友表示「這叫不會做菜的人怎麼辦......好會煮！」、「拍照拍得我都餓了」。圖／取自PTT">
網友表示「這叫不會做菜的人怎麼辦......好會煮！」、「拍照拍得我都餓了」。圖／取自PTT

新冠肺炎 COVID-19 轉機 香港 居家檢疫 疫情 蜜月旅行

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