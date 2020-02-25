抗煞護理師單槍匹馬接回血友少年 陳時中按讚

滯留武漢的血友病少年及母親前晚順利回台，中央流行指揮中心昨安排臨危受命赴成都的護理師張莞爾出席記者會。指揮官陳時中表示，感謝張護理師願意單槍匹馬、義無反顧走這一趟。

衛福部醫福會執行長王必勝表示，母子現於醫院接受隔離檢疫，病童凝血功能正常，一採皆陰性，二採結果今出爐。另外，在鑽石公主號十九名返台國人中，一人出現發燒及呼吸道症狀，已後送負壓隔離病房採檢，其餘十八人無疑似症狀，持續於集中檢疫所，密切觀察。

目前服務於部立台北醫院的護理師張莞爾，領有呼吸治療師執照，二ＯＯ三年ＳＡＲＳ期間在北榮照顧ＳＡＲＳ病人。廿四日天上午張莞爾接到院長指示，立刻回家拿證件，趕往桃園機場，向疾病管制署人員領取防護裝備，下午兩點多搭上飛機。到成都後，先做好自身防護，再為母子測量體溫，在空橋協助穿上隔離衣和Ｎ九五口罩。

張莞爾表示，機上乘客包含護理師及母子共四十六人，座位分為三區，護理師及母子坐在最後面，這區只有三人，且彼此之間距離遠，護理師坐在母子後方十幾排之外，中間全部淨空。飛航過程不供餐，不能上廁所，母子都很配合，空服員也告知乘客不要走到後方區域。

王必勝表示，這次事出緊急，從防疫志願人才庫中，很幸運徵詢第一位，就有結果。目前人才庫報名踴躍，登錄資料後，就待命，等候任務通知，「任務不會只有這一次。」