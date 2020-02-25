2、3天睡不好！血友病童登機超緊張 護理師一句話安撫

臨危授命、單槍匹馬到成都，陪同帶血友病病童和母親回台的護理師張莞爾，兼有呼吸治療師執照，2003年SARS期間就在北榮以呼吸治療師身份照顧SARS病人，當時家人擔心她的安危。張莞爾說，為了不讓媽媽擔心，半夜到家還若無其事地和媽媽聊天，讓媽媽以為自己只是加班晚歸。

張莞爾表示，自己同時兼具護理師和呼吸治療師雙重專業，2003年在北榮照顧過SARS病人，目前任職於衛生福利部台北醫院，擔任感染管控的種子教練，每年都要準備相關評鑑，她也參與烏來檢疫所工作。新冠疫情發生以來，院內成立很多群組，為了因應疫情，第一批武漢台商要回台時，群組就徵詢大家支援意願，當時有提到優先希望持有效護照和台胞證，後來沒有臺胞證的也可以。

張莞爾表示，不知道為什麼會選到自己，當天早上被通知搭下午兩點的飛機，院方為她找好工作代班人，她就離開醫院，回桃園住家拿證件。令她為難的是，因為隔天孩子要開學，娘家母親當天早上也表示要過來拜訪、隔天陪就讀小學四年級的孩子上學。當她出完任務，晚上十二點半到家時，面對母親詢問為何加班這麼晚，她雖然疲累，還是打起精神閒話家常，不想讓母親擔心。

「我真的不想讓他們知道，怕爸爸媽媽會擔心，因為以前家裡的孩子都經歷過類似的事情，」張莞爾說的就是SARS那年，自己在北榮為SARS病人提供呼吸治療的那段時間。張莞爾本身並不擔心，反而因為很熟練防護工作，除了照顧好自己，還能多照顧病童母子的心情。

張莞爾從穿好隔離衣後，到任務結束回到遊覽車上，這段時間她從未觸碰自己的個人物品。她也有做好自己的防護，才為母子測量體溫、協助他們穿上隔離衣和N95口罩。病童母親身型嬌小，很緊張地頻頻向張莞爾道謝，並細數各個想要感謝的人和單位，同樣身為母親的張莞爾也安撫她的心情，告訴她「放輕鬆、回來就好。」

張莞爾說，病童壯壯的很可愛，有提到自己已經兩三天沒睡好，不知道在緊張什麼。張莞爾就堅定地告訴他「有我在，不用擔心。」回到桃園下了飛機，張莞爾細心檢查病童粉嫩的臉是否被N95口罩壓出出血點，所幸沒有。

如今順利完成任務，因有充足徹底的防護，張莞爾不需居家檢疫14天，沒睡到幾小時，隔天就早上又回到醫院崗位上班。張莞爾說，自己和其他醫護人員一樣，都有某種使命感，很感謝部立台北醫院讓她有這次服務機會。