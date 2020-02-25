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2、3天睡不好！血友病童登機超緊張 護理師一句話安撫

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
護理師張莞爾下午說明陪同台血友病童與母返台過程，血友病童與母住「負壓隔離病房」一採結果呈現陰性。記者蘇健忠／攝影
護理師張莞爾下午說明陪同台血友病童與母返台過程，血友病童與母住「負壓隔離病房」一採結果呈現陰性。記者蘇健忠／攝影

臨危授命、單槍匹馬到成都，陪同帶血友病病童和母親回台的護理師張莞爾，兼有呼吸治療師執照，2003年SARS期間就在北榮以呼吸治療師身份照顧SARS病人，當時家人擔心她的安危。張莞爾說，為了不讓媽媽擔心，半夜到家還若無其事地和媽媽聊天，讓媽媽以為自己只是加班晚歸。

張莞爾表示，自己同時兼具護理師和呼吸治療師雙重專業，2003年在北榮照顧過SARS病人，目前任職於衛生福利部台北醫院，擔任感染管控的種子教練，每年都要準備相關評鑑，她也參與烏來檢疫所工作。新冠疫情發生以來，院內成立很多群組，為了因應疫情，第一批武漢台商要回台時，群組就徵詢大家支援意願，當時有提到優先希望持有效護照和台胞證，後來沒有臺胞證的也可以。

張莞爾表示，不知道為什麼會選到自己，當天早上被通知搭下午兩點的飛機，院方為她找好工作代班人，她就離開醫院，回桃園住家拿證件。令她為難的是，因為隔天孩子要開學，娘家母親當天早上也表示要過來拜訪、隔天陪就讀小學四年級的孩子上學。當她出完任務，晚上十二點半到家時，面對母親詢問為何加班這麼晚，她雖然疲累，還是打起精神閒話家常，不想讓母親擔心。

「我真的不想讓他們知道，怕爸爸媽媽會擔心，因為以前家裡的孩子都經歷過類似的事情，」張莞爾說的就是SARS那年，自己在北榮為SARS病人提供呼吸治療的那段時間。張莞爾本身並不擔心，反而因為很熟練防護工作，除了照顧好自己，還能多照顧病童母子的心情。

張莞爾從穿好隔離衣後，到任務結束回到遊覽車上，這段時間她從未觸碰自己的個人物品。她也有做好自己的防護，才為母子測量體溫、協助他們穿上隔離衣和N95口罩。病童母親身型嬌小，很緊張地頻頻向張莞爾道謝，並細數各個想要感謝的人和單位，同樣身為母親的張莞爾也安撫她的心情，告訴她「放輕鬆、回來就好。」

張莞爾說，病童壯壯的很可愛，有提到自己已經兩三天沒睡好，不知道在緊張什麼。張莞爾就堅定地告訴他「有我在，不用擔心。」回到桃園下了飛機，張莞爾細心檢查病童粉嫩的臉是否被N95口罩壓出出血點，所幸沒有。

如今順利完成任務，因有充足徹底的防護，張莞爾不需居家檢疫14天，沒睡到幾小時，隔天就早上又回到醫院崗位上班。張莞爾說，自己和其他醫護人員一樣，都有某種使命感，很感謝部立台北醫院讓她有這次服務機會。

滯留武漢之血友病童及母親昨晚順利回台，中央流行疫情指揮中心今邀請臨危授命到成都帶母子回台的護理師張莞爾現身說明旅途情況。記者楊雅棠／攝影
滯留武漢之血友病童及母親昨晚順利回台，中央流行疫情指揮中心今邀請臨危授命到成都帶母子回台的護理師張莞爾現身說明旅途情況。記者楊雅棠／攝影

新冠肺炎 COVID-19 醫護人員

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