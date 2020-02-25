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血友病少年緊張睡不好 暖心護理師一句話安撫

中央社 / 台北25日電
護理師張莞爾受訪時表示，她雖然具有護理師身分，但目前在部立台北醫院擔任呼吸治療師，過去在徵求武漢包機醫護人員時就表達參與相關任務的意願，「這是醫護人員的使命感」。記者蘇健忠／攝影
護理師張莞爾受訪時表示，她雖然具有護理師身分，但目前在部立台北醫院擔任呼吸治療師，過去在徵求武漢包機醫護人員時就表達參與相關任務的意願，「這是醫護人員的使命感」。記者蘇健忠／攝影

曾參與抗SARS疫情的護理師張莞爾，昨天接受徵召前往成都接回血友病少年。少年上機時坦言因為太緊張，這幾天都睡不好，張莞爾一句「你不用緊張，有我在」暖心安撫少年情緒。

滯留中國湖北的血友病少年與母親24日晚間搭機返台，深夜降落桃園機場，由台北醫院護理師兼呼吸治療師張莞爾隨機陪同。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，除了宣布血友病少年及其母第一次採檢均為陰性，也說明護理師全程進行的防護措施。

醫福會執行長王必勝會後受訪時表示，由於隨時都可能有包機任務，醫福會老早就開始在部立醫院中徵召志願醫護人員，建立起人才庫以備不時之需，昨天因事態緊急，因此挑上有護理師、呼吸治療師、助產士身分的張莞爾，也是他以前在台北榮總共事過的同事。

張莞爾會後受訪時表示，她雖然具有護理師身分，但目前在部立台北醫院擔任呼吸治療師，過去在徵求武漢包機醫護人員時就表達參與相關任務的意願，「這是醫護人員的使命感」，昨天上午接到通知要執行任務後，下午2時就搭上飛機飛往成都，幫忙血友病母子量體溫、做防護工作。

張莞爾說，過去她不僅歷經過嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，也照顧過SARS的病人，新冠肺炎疫情中也參與烏來檢疫所的工作，加上防護、感染控制都是醫院評鑑必備內容，對防護工作相當熟悉。

在她眼中，血友病少年就是一個普通的病人，少年和媽媽上機後，媽媽一再感謝政府及各界幫忙，少年上機後透露因為太緊張，已經2、3天沒睡好，她則以一句「你不用緊張，有我在」安撫少年，同時也請媽媽放輕鬆，只要大家都回台灣了就好。

穿戴防護裝備的過程中，媽媽一度擔心少年戴N95口罩會造成壓迫、出血，但張莞爾仍特別提醒，因機上還有其他旅客，務必全程戴著口罩，對所有人都比較安全，所幸下機後並沒有出現出血問題，飛機開進停機坪後，航醫立即上機將兩人送往醫院隔離病房。

外界好奇，張莞爾明明到了成都，回台後為何不用隔離14天，今天還能正常上班，甚至出席記者會。張莞爾解釋，由於她全程都穿著隔離衣，也在穿有全套隔離裝備的狀況下替血友病母子量體溫，全程都沒有接觸手機、包包等私人物品，為的就是避免任何不必要風險，直到任務完成、卸下裝備後，搭上遊覽車才再次使用手機。

家有就讀小學孩子的張莞爾，為了避免父母、孩子擔心，並沒有告知她要從事這次任務，她笑說，晚上接近半夜到家還被媽媽唸「怎麼加班加到這麼晚」，所幸一切都相當順利。

新冠肺炎 COVID-19 護理師

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