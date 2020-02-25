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查老翁家庭群聚案感染源 小兒子友人採血驗抗體

中央社 / 台北25日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午說明新冠肺炎疫情最新防疫相關情況，出現第31例確診，新北家庭一家9口5人確診。記者蘇健忠／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午說明新冠肺炎疫情最新防疫相關情況，出現第31例確診，新北家庭一家9口5人確診。記者蘇健忠／攝影

台灣新冠肺炎確診增到31人，其中2起北部家庭群聚還找不到感染源。第27例北部老翁群聚案的感染源，疑是小兒子曾接觸中國旅遊史友人，友人目前已採檢並抽血驗抗體。

台灣連日都有COVID-19（新冠肺炎）新增個案，今天新增的確診者為北部80餘歲老翁的孫子，他們一家已有5人染病，包含老翁、老翁配偶、大兒子、小兒子及孫子。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥下午在記者會後受訪表示，新增的個案孫子為無症狀感染者，其他有症狀者的發病順序為小兒子、大兒子、老翁配偶和老翁。因小孫子沒有症狀，且大小兒子兩家人互動頻繁，雖然小孫子曾探望爺爺，但不能據此說是探病被感染，目前無法釐清感染源是誰。

不過，此群聚案中，小兒子過去有中國工作史，也曾到過武漢，108年12月從廣州回台，且在過年期間，曾與有中國旅遊史的友人聚餐，被懷疑是感染源。

莊人祥說，已經掌握小兒子有中國接觸史的友人，且已採檢並抽血檢驗，如果因感染時間已久、為採檢陰性，還可看血液有沒有武漢病毒的抗體，釐清是不是可能的感染源。

另有一案北部60餘歲女性的家庭群聚案，已有3人確診，目前也找無感染源；且因60餘歲女性病況嚴重，也無法詳細疫調。

記者會上有媒體詢問，找不到感染源的群聚案是否有結案的底線；陳時中說，「不會往社區拓」就宣布結案，如果個案相關接觸者都採檢，都沒有確診，代表疫情沒有向外拓散，就可認定結案，往前追溯感染源並不是任務的重點。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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