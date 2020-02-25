快訊

南韓添84起新冠肺炎確診病例 累計977例、增至10死

校園拉警報！小學生確診新冠肺炎 補習班同學要隔離

媽祖遶境恐成新冠肺炎防疫漏洞 公衛學者：形式要改變

中央社 / 台北25日電
新冠肺炎疫情爆發，許多醫師及網友都建議暫停舉辦遶境活動。圖／聯合報系資料照
新冠肺炎疫情爆發，許多醫師及網友都建議暫停舉辦遶境活動。圖／聯合報系資料照

媽祖遶境活動陸續登場，許多民眾憂慮可能引發疫情擴散，台大公共衛生學院院長詹長權今天說，若要舉辦宗教活動，必須改變形式，若無法做到防疫安全保證就應該停辦。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將於3月19日起駕，為期9天8夜，全程340多公里，橫跨台中、彰化、雲林、嘉義，這場國內大型宗教活動，每年吸引大批民眾參加。另外北港朝天宮白沙屯媽祖進香活動預定展開。

不過，新冠肺炎疫情爆發，許多醫師及網友都建議暫停舉辦遶境活動。台灣大學公共衛生學院院長詹長權表示，媽祖遶境是台灣非常重要的文化民俗，要非常小心面對，特別是在新冠肺炎疫情當中。

他認為，台灣的文化、宗教活動若要辦的話可以，但必須改變形式，包含行程、聚餐模式等；倘若不改變，風險較大，建議遶境過程中信徒們要勤洗手、戴口罩，且保持距離不要擠在一起（間距1至2公尺）、輪流進廟宇、增加廁所和洗手設備、神壇神轎要常消毒擦拭。

詹長權表示，舊有舉辦方式以專業評估來看，對疫情很不利，如何維持在防疫安全範圍內進行活動是未來幾天大家要好好討論的，但如果做不到這些防疫措施，遶境活動能不辦就不要辦。

他指出，之前也有MERS（中東呼吸症候群）在中東地區，有信徒到麥加朝聖活動，有一些指引可以參考，呼籲政府跟專業及民間團體共同找出一個方式，但一切要以專業作為判斷。

新冠肺炎 COVID-19 白沙屯媽祖 遶境 北港朝天宮

延伸閱讀

大甲媽遶境行經彰化 王惠美籲信徒自備餐具

向媽祖婆請假！蔡其昌今年不徒步遶境 擇期參拜祝壽

立委盼內政部與宗教團體協調 是否暫緩媽祖遶境活動

防疫期間 如何維護心理健康？

相關新聞

校園拉警報！小學生確診新冠肺炎 補習班同學要隔離

中央流行疫情指揮中心今宣布昨晚確診第31例新冠肺炎確診，為一名11歲兒童，與案27到30屬於同一家族，是目前年紀最小的個...

南韓新冠肺炎近900例確診不列流行區？陳時中回應了

韓國今增加60名確診病例，累計確診病例達到893人，目前死亡病例累積9例。我國為何不將南韓分區域列「流行地區等級」，中央...

查老翁家庭群聚案感染源 小兒子友人採血驗抗體

台灣新冠肺炎確診增到31人，其中2起北部家庭群聚還找不到感染源。第27例北部老翁群聚案的感染源，疑是小兒子曾接觸中國旅遊...

宮廟遶境延期？徐國勇：應立即有準備延期的備案

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，但部分宮廟的大型遶境仍如期舉行，對此，內政部長徐國勇下午參加百廟眾聖護蒼生為全球疫...

紓困條例通過 游錫堃首次敲下議事槌有感而發

立法院今天通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，也是立法院長游錫堃上任後首次敲槌通過的法案，游錫堃在臉書上表...

外交部：義大利管制疫區 旅遊警示調為紅燈

外交部領務局今發出新聞稿表示，義大利新冠肺炎疫情持續擴大，為維護國人健康及旅遊權益，外交部自即日起調升義大利旅遊警示為「...

大甲媽祖遶境辦不辦？徐國勇：大型宗教活動應考慮延期

新冠肺炎疫情持續延燒，針對大甲媽祖遶境，內政部長徐國勇今下午表示，大型宗教活動應依疫情發展，考慮延期舉辦。

立院三讀過 新冠肺炎紓困條例

立法院長游錫堃敲槌，三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」案，立法院院會今天三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防...

媽祖遶境恐成新冠肺炎防疫漏洞 公衛學者：形式要改變

媽祖遶境活動陸續登場，許多民眾憂慮可能引發疫情擴散，台大公共衛生學院院長詹長權今天說，若要舉辦宗教活動，必須改變形式，若...

媽祖遶境 陳時中：有疫情風險溝通找最適當的路

媽祖遶境活動因參加者眾多，在武漢肺炎疫情衝擊下，是否停辦引起討論。疫情指揮官陳時中今天說，站在防疫立場，確有風險，但牽涉...

家庭密切頻繁接觸 北部老翁家族5人染武漢肺炎

北部80餘歲老翁新冠肺炎群聚感染案又添新案例，老翁的孫子今天確診，目前此案已有老翁、老翁配偶、2名兒子、1名孫子染疫。因...

影／護理師說明陪同台血友病童與母返台

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在食藥署署長吳秀梅、執行官周志浩、副指揮官何啟功、教育部次長林騰蛟、醫福會執行長王必...

熱門新聞

案31年僅11歲成最年輕新冠肺炎確診 寒假去過補習班

陷全境擴散危機 為何新冠肺炎在韓國大爆發？

韓國提升至第三級警告 25日起入境須居家檢疫14天

全球疫情地圖／南韓新冠肺炎累計達893例 鑽石公主號美公民添18例

韓國大邱現口罩之亂…空拍照曝光 網友：排隊人潮有震撼到

否認說過「我愛共產黨」 血友病少年母親揭幕後操作黑手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。