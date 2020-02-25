媽祖遶境 陳時中：有疫情風險溝通找最適當的路
媽祖遶境活動因參加者眾多，在武漢肺炎疫情衝擊下，是否停辦引起討論。疫情指揮官陳時中今天說，站在防疫立場，確有風險，但牽涉大型民俗活動，仍要溝通，找出最適當的路。
一年一度的大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將在3月19日起駕，為期9天8夜，全程340多公里，橫跨台中、彰化、雲林、嘉義，每年吸引大批信徒跟隨，不過今年因武漢肺炎疫情爆發，有醫生、網友發文呼籲，暫停舉辦遶境活動。
曾參與抗煞的前衛生署長葉金川、病毒專家施信如也都認為，若參與者中有潛在感染者，後果不堪設想，建議延期或停辦。葉金川直言，若堅持照辦，「主辦單位要負全責」。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會回應媒體提問媽祖遶境時表示，站在防疫立場，「有風險在」，但因屬大型民俗活動，還必須溝通，找出最適當的路，目前正在溝通中。
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