家庭密切頻繁接觸 北部老翁家族5人染武漢肺炎

北部80餘歲老翁新冠肺炎群聚感染案又添新案例，老翁的孫子今天確診，目前此案已有老翁、老翁配偶、2名兒子、1名孫子染疫。因兒子兩家人互動密切且頻繁，可能是疫情擴大原因。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會宣布國內確診第31例COVID-199，為日前確診的北部80餘歲老翁的孫子，即老翁長男之子。這名孫子2月11日及19日到醫院探視老翁，沒有疑似症狀，2月23日進行接觸者採檢而確診，已收治醫院隔離觀察。

目前此家庭群聚案包含老翁（案27）、老翁的配偶（案30）、老翁的長男（案28）、次男（案29）及1名孫子（案31）都已確診。截至目前已掌握接觸者580人，共採檢144人，其中4人陽性確診（案28至31）、122人陰性，其餘檢驗中。

根據早先的疫調資料，老翁和其配偶白天會到大兒子家，晚上到小兒子家，兩家往來密切。

指揮中心執行官周志浩在記者會表示，老翁一家人互動算是親密，住的距離也不遠，彼此往來很頻繁。目前其餘家人的採檢，都至少已經採檢一次陰性，還在等第二次採檢陰性。

周志浩說，今天新增的個案，為1名青少年，也是學生，但採檢時還沒有開學，體內病毒量應該不高。

台灣目前已有31例新冠肺炎確診個案，其中1人死亡，5人出院，其餘個案持續住院隔離中。但案24北部60餘歲女性和案27，狀況都稍微嚴重。

此外，鑽石公主號19名返台國人，目前有1人發燒、呼吸道症狀，已經安排後送，其餘沒有其他症狀。