大甲媽如期遶境 通靈少女：有險不避，求神明保佑太為難

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，萬人參與的大甲媽遶境活動仍決定如期舉行，雖然大甲鎮瀾宮董事長顏清標強調，相信「媽祖會保佑」，但民眾仍憂心活動成為防疫破口，紛紛祈求「媽祖快顯靈」建議停辦。《通靈少女》劉柏君也認為，明知有險卻不避，「要神明保佑也太為難了」。

媽姐遶境是台灣每年3月最大的盛事，活動中上萬民眾共食共餐的模式，令人擔憂會重蹈韓國覆轍，增加疫情擴散的風險，台大醫生施景中及眾多網友紛紛發文，呼籲主辦單位能停辦遶境活動。現在，知名電視劇《通靈少女》主角原型劉柏君也在臉書發文寫道，「愛你的是神，控制你的是人，明知有染病風險卻不避，要神明保佑也太為難了」。

劉柏君的貼文獲得近3千位網按讚認同，認為堅持辦遶境活動是「自以為是，陷媽祖於不義」、「那不是信仰，是情緒勤索」、「用庸俗的心在考慮神明與運氣」，嘆「韓國的疫情爆發不是才在眼前嗎？」、「寧宣揚神威，也不願倡導正確防疫觀念」，還有網友不捨「媽祖一直被Q，真的是很辛苦」。

對於民眾憂心遶境活動對防疫的威脅，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中24日晚間表示，內政部會與相關宗教領袖及相關團體商量，找出可接受的方法。因應疫情，大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，今年不排除將鑾轎停在廟階梯，請媽姐在戶外上轎，避免大量香客聚集在廟內。鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示會加強防疫措施，「如果封城就不辦遶境」。