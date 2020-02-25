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否認說過「我愛共產黨」 血友病少年母親揭幕後操作黑手

聯合新聞網 / 綜合報導
搭載血友病少年與母親的長榮航空公司班機，24日深夜10時46分降落桃園機場，血友病少年（右二）與母親（右）穿著全身防護裝備，由檢疫官陪同下機。記者陳嘉寧／攝影
搭載血友病少年與母親的長榮航空公司班機，24日深夜10時46分降落桃園機場，血友病少年（右二）與母親（右）穿著全身防護裝備，由檢疫官陪同下機。記者陳嘉寧／攝影

因為新冠肺炎疫情，滯留在湖北荊門的血友病少年和他母親，終於順利回台灣了！他們在24日晚間深夜10時46分搭乘長榮航空公司班機降落桃園機場，母子倆全身穿著防護裝備，從停機坪坐上救護車直接離開桃園機場管制區，送往北部醫院隔離觀察。

母子倆是在過年期間從高雄到湖北探親，兒子因患有血友病，必須每週打一劑雙特異性單株抗體藥物，以預防出血維持生命。馬姓母親當時帶了兩支已用完，後又托人在海基會，荊門、鄭州台辦及台協的協助下送來兩支也用完，2月28日孩子進入待藥危險期。此針劑屬於台灣新藥、大陸沒有，台灣健保相關規定此病患者每次只能拿兩劑針劑。

這位馬姓母親在返台前曾接受政論節目《鄭知道了》專訪，表示自己相信政府一定會接他們回去，而對於現在社會上有許多攻擊他們母子言論，覺得非常不認同，甚至也有許多媒體隨便報導或抹黑他們，她說接下來還會開記者會澄清，並保留法律追訴權。

她指出，之前有媒體報導，從她口中說出「我愛共產黨」，她要澄清自己從來沒說過，她只是轉載一篇姓楊的先生的文章，然後按了讚，該篇文章是寫說那位楊先生認同自己是中國人，而且敢在現在這樣的環境下說出「我愛中國」，她因為很佩服對方的勇氣，所以為該篇文章按讚，但不代表她就一定有任何的政治色彩。

她強調，現在社會輿論都在批評她只愛共產黨，「說這些很無聊的」，她這次能回來，真的很感恩台商會長、海基會及高醫的護士長，「那這三個部門不都是台灣政府部門嗎？我有說過感謝中國這方面的嗎？」

馬姓母親說，惡意中傷她的言論都是有心人士在幕後操作，有些東西她真的不知道該怎麼講，很多人說她們不願意面對，但她不是不面對，她就是一直很相信，台灣政府一定會把兒子接回去。

新冠肺炎 COVID-19

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