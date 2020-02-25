通行證在手…血友病少年返台 夜行千里闖陸禁區

滯留在湖北荊門的血友病少年和他母親，昨天從成都搭乘長榮航空班機抵台，荊門台商協會長簡俊男表示，經過一個多星期的奔走溝通，在各方協助下才能完成這項任務。

陸委會昨晚表示，該會注意到大陸方面調整武漢管制措施以及隨後又撤銷該調整管制措施之情形，陸委會會持續關注後續的發展。海基會則表示，持續與家屬保持聯繫，視情況提供必要的協助。

受新冠肺炎疫情影響，中央流行疫情指揮中心日前宣布限制兩岸航班，只開放北京、上海浦東及虹橋、廈門、成都四個城市五個航點，其他航點全部暫停。考量到距離與車程，簡俊男和當地台辦以及馬姓女台胞商量後，決定開車從湖北荊門出發，經過高速公路抵達成都機場，「我們是廿三日深夜廿三時十五分從荊門出發，經過重慶，上午十時廿分才到達。」他表示，一趟路途下來超過一千公里，兩位司機輪流開車很辛苦，往返差不多二千一百公里。

簡俊男指出，湖北多地「封城」之後，出入各城市必須要先取得村委社區政府防控指揮部蓋章的通行證，並帶著證件在量好體溫後，才能開車上高速公路，離開湖北，「我整整打了一個多星期的電話，每天打了幾十通，每天超過七、八個小時都在做溝通。」

他透露，馬姓女台胞和兒子小宇自從「封城」後，就沒有踏出家門一步，廿三日在剟刀區人民醫院，由醫生診斷健康並開證明，也抽血檢驗並且做了電腦斷層（CT）檢查，一併帶回台灣，回台之後也會遵守政府規定，隔離十四天。

簡俊男示，這次計畫能成行，不單單只有他一個人的力量，「大力協助的陸方，有四川省台辦、成都市台辦、湖北省台辦，以及荊門市台辦、京山市台辦；台方則是全國台企聯會長李政宏、全國台企聯常務副會長高錦樂，以及成都台協、長榮航空成都站。」

大陸全國台企聯日前發布新聞稿，詳述小宇必須每周打一劑雙特異性單株抗體藥物（簡稱「針劑」），以預防出血、維持生命，但針劑屬於台灣新藥、大陸沒有，馬姓女台胞赴大陸時帶了兩支已用完，後又託海基會，以及荊門、鄭州台辦及台商協會的協助下送到兩支也均已用完，二月廿八日小宇進入待藥危險期，所以必須要早日回台，及時就醫。