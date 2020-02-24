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血友病少年母子晚間返台 防疫措施完整
滯留湖北的血友病少年母子今天晚間搭乘長榮航空從成都返台，在航程中將穿著隔離衣、口罩及面罩等防護裝備，原則由隨行護理師照顧，當班空服員則將全程配戴口罩及手套執勤。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，血友病少年母子將在晚間從成都搭乘班機返台，並且已經派一名護理師及防護裝備前往，母子返台後須採檢且隔離檢疫。
血友病少年母子搭機時將全程穿著隔離衣、口罩、面罩等防護裝備著裝，在航程中不供餐、不服務、少用廁所且不與其他乘客共用廁所，原則上由護理師協助兩人照護。
據了解，長榮航空是早上接獲通知血友病少年晚間將搭乘BR766班機返台，預計晚間10時40分抵達台灣桃園機場。
機上空服組員的防護配備，則是配戴口罩及手套執勤，耳機、頭墊布、餐巾等必要服務用品，均採用一次性拋棄式產品，毛毯及枕頭則正常裝載但不主動提供，一旦經使用後就會立即清洗及消毒。
其他乘客的餐點也都改為一次性冷餐及飲料，特別餐僅提供素食餐，網路選餐也同步取消，免稅品則僅接受網路預購。
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