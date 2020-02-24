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滯陸血友病童深夜返台 疾管人員桃機機坪嚴密檢疫

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血友病少年母子晚間返台 防疫措施完整

中央社 / 台北24日電
患血友病滯留大陸湖北多時的少年及母親，由相關單位協調安排，從成都搭乘長榮航空公司班機將於晚間十時五十二分返抵桃園機場，預計經由機邊特別通關檢疫程序，母子從停機坪坐上救護車直接離開桃園機場管制區，送往北部醫院隔離觀察，接駁機坪上各式車輛已準備就緒。 聯合報系記者陳嘉寧／攝影
患血友病滯留大陸湖北多時的少年及母親，由相關單位協調安排，從成都搭乘長榮航空公司班機將於晚間十時五十二分返抵桃園機場，預計經由機邊特別通關檢疫程序，母子從停機坪坐上救護車直接離開桃園機場管制區，送往北部醫院隔離觀察，接駁機坪上各式車輛已準備就緒。 聯合報系記者陳嘉寧／攝影

滯留湖北的血友病少年母子今天晚間搭乘長榮航空從成都返台，在航程中將穿著隔離衣、口罩及面罩等防護裝備，原則由隨行護理師照顧，當班空服員則將全程配戴口罩及手套執勤。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，血友病少年母子將在晚間從成都搭乘班機返台，並且已經派一名護理師及防護裝備前往，母子返台後須採檢且隔離檢疫。

血友病少年母子搭機時將全程穿著隔離衣、口罩、面罩等防護裝備著裝，在航程中不供餐、不服務、少用廁所且不與其他乘客共用廁所，原則上由護理師協助兩人照護。

據了解，長榮航空是早上接獲通知血友病少年晚間將搭乘BR766班機返台，預計晚間10時40分抵達台灣桃園機場。

機上空服組員的防護配備，則是配戴口罩及手套執勤，耳機、頭墊布、餐巾等必要服務用品，均採用一次性拋棄式產品，毛毯及枕頭則正常裝載但不主動提供，一旦經使用後就會立即清洗及消毒。

其他乘客的餐點也都改為一次性冷餐及飲料，特別餐僅提供素食餐，網路選餐也同步取消，免稅品則僅接受網路預購。

患血友病滯留大陸湖北多時的少年及母親，由相關單位協調安排，從成都搭乘長榮航空公司班機將於晚間十時五十二分返抵桃園機場，預計經由機邊特別通關檢疫程序，母子從停機坪坐上救護車直接離開桃園機場管制區，送往北部醫院隔離觀察，接駁機坪上各式車輛已準備就緒。 聯合報系記者陳嘉寧／攝影
患血友病滯留大陸湖北多時的少年及母親，由相關單位協調安排，從成都搭乘長榮航空公司班機將於晚間十時五十二分返抵桃園機場，預計經由機邊特別通關檢疫程序，母子從停機坪坐上救護車直接離開桃園機場管制區，送往北部醫院隔離觀察，接駁機坪上各式車輛已準備就緒。 聯合報系記者陳嘉寧／攝影

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