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鑽石公主號19人安置檢疫 全員目前無症狀

中央社 / 台北24日電

疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，鑽石公主號19名台人已送往集中檢疫所安置完畢，將接受嚴格隔離，目前均無症狀。

衛生福利部醫福會執行長王必勝傍晚在記者會表示，鑽石公主號隔離民眾從下機開始算隔離時間，要到3月7日零時解除隔離。

中央流行疫情指揮中心統計，嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2049個案，含30名確診（今日新增案29、30）、1984名排除，餘隔離檢驗中（25名初驗陰性、其餘待檢驗）。

確診個案中，1名死亡、5名已出院、其餘個案持續住院隔離中。

其中，還找不到感染源的案24相關北部家庭群聚，掌握接觸者共638人，並採檢223人，其中2人確診（案25、26），215人陰性（含150名醫護人員），其餘檢驗中。

指揮中心再次提醒，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，並做好咳嗽禮節。民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

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