鑑別無發燒感染者 學者提評估分數

台大公衛學者24日向政府提出一份「COVID-19危險評估分數」模式，鑑別「無發燒症狀」的感染者，若病患有下呼吸道（如咳嗽得8分）等症狀，超過40分則優先進行採檢。學者推估，新冠肺炎的家戶感染率為46.2%，遠高於流感的8%，對此，應盡量降低人與人之間的接觸。

「據飽和傳染模式的推估，新冠肺炎的家戶感染率為46.2%。」台大公衛學院副院長陳秀熙指出，相較於流感的8%，新冠肺炎的傳染力不容小覷，但戴口罩和勤洗手可降低至20%以下。

鑑別無發燒症狀

台大公衛學院長詹長權表示，在一個禮拜之內，韓國、義大利相繼淪陷，可見新興傳染病大擴散速度比大家想像快。為了防止大規模的社區感染，以及因應病毒的「無症狀傳播」，在快速篩檢問世之前，陳秀熙向政府提出一份「COVID-19危險評估分數」模式，以鑑別無發燒症狀的感染者。

陳秀熙指出，由於新冠肺炎的下呼吸道症狀（咳嗽、呼吸急促）比較明顯，加上慢性病患者的死亡率高，因此若病患有相關的症狀，且總分大於40分，應優先進行新冠病毒的檢驗，不過他坦言，這套模式尚未經過驗證。

降低人與人接觸

陳秀熙強調，物聯網和大數據可協助居家管理的民眾尋求遠距醫療等服務，以降低人與人的接觸，譬如清明節將近，也可先採取「網路祭拜」的方式，祖先也會諒解的。

「台灣新冠肺炎的確診病例約需兩周的時間才能康復，潛伏期的中位數為7天。」陳秀熙指出，相較於僅需一周SARS，難康復的新冠肺炎對於醫療資源與社會心理的衝擊不容忽視。對此，詹長權強調，醫療物資必須足夠，特別是第一線的醫護人員，每日要更換3次防護衣，以及耗費8、9個N95口罩。

對於國外的疫情，陳秀熙指出，現今全球的旅客流量是在SARS期間的2、3倍，因此疫情在1周之內，迅速蔓延到中東和歐洲。目前中國各省的病例再生數都小於1（大於1表示流行），可見中國的疫情確實在封城後控制住了，但在企業全面復工之後，仍有可能發生下一波大流行。

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