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病毒恐存活數日 有乾咳者戴口罩

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導

新冠肺炎疫苗還沒問世之前，民眾「非藥物的防疫」包含使用口罩、手部衛生、環境消毒等都至關重要！台大公衛學院24日召開記者會，提醒民眾務必了解到新冠病毒的傳染途徑（飛沫和接觸傳染），以及在環境中的存活時間（數日），才能真正落實勤洗手與「有乾咳的人戴口罩」等正確的防疫措施。

病毒恐存活數日

頂尖醫學期刊《刺胳針》指出，在疫苗或抗病毒藥還沒問世之前，「非藥物的防疫」是至關重要的。台大環境與職業健康科學研究所教授張靜文提到，非藥物的防疫必須從「病毒來源」和「傳播途徑」兩方面著手，針對病毒來源的感染者，盡力控制感染人數是當務之急，手段包括境外阻絕、快速篩檢、隔離等。

張靜文指出，新冠病毒的傳播途徑以飛沫和接觸傳染為主，但目前尚未對出現病毒在環境中存活的研究，只能參考SARS或MERS的存活時間，恐高達「數日」之久（視環境的溫溼度）。張靜文強調，飛沫不僅可能存在於病患手部，也可能在乾燥後以飛沫核（約1至5微米）的型態懸浮於空氣中。

加強民眾洗手意識

「使用口罩、手部衛生、環境消毒三者缺一不可。」張靜文表示。對於前陣子口罩之亂，台大公衛副教授黃俊豪強調，（外科）口罩具有「利他性」，有呼吸道症狀的人必須戴口罩，至於健康的人除非在醫院或密閉空間，否則沒有必要配戴，民眾一旦理解新冠病毒的傳播途徑就無需恐慌。

即使政府不斷宣導勤洗手，但民眾是否真正落實？從行為科學的角度來看，黃俊豪指出，問題在於是否能夠增加民眾的自覺利益，以及減少洗手的自覺障礙等等。第一，加強衛教宣導，讓民眾認知到洗手與預防接觸傳染之間的關聯（病毒可在環境中存活數日）。第二，可增設公共區域手部酒精消毒噴霧，或鼓勵民眾隨身攜帶乾洗手，讓民眾洗手更容易。

第三，當民眾過度恐慌時，可能增加無助感，反而會降低防疫行為，因此，黃俊豪建議，媒體在報導疫情「應持平並避免高估」。第四，以民眾較為熟悉的過往疫情（例如SARS）當作經驗參考點，可提升民眾對於新冠肺炎的現實感。

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