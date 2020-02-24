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旅遊疫情建議第一第二級國家 入境自主健康管理

中央社 / 台北24日電

中央流行疫情指揮中心今天宣布，旅遊疫情建議「第一級」，如泰國、義大利，以及「第二級」國家，如日本、新加坡等入境旅客，入境後須自主健康管理14天。

疫情指揮中心傍晚在記者會宣布，考量目前列為COVID-19（武漢肺炎）旅遊疫情建議等級第一級（泰國、義大利、伊朗）及第二級（新加坡、日本）國家的確診病例持續上升，且陸續傳出社區及醫院群聚，即日起自旅遊疫情建議第一級與第二級國家入境的旅客，入境後14天內，應落實自主健康管理。

自主健康管理包含維持手部清潔，保持經常洗手習慣。另應注意儘量不要用手直接碰觸眼睛、鼻子和嘴巴。手部接觸到呼吸道分泌物時，請用肥皂及清水搓手及澈底洗淨。

自主健康管理期間，每日早晚各量體溫一次、詳實記錄體溫及活動史。

如沒有出現任何症狀，可正常生活，但應儘量避免出入公共場所，外出時，請一定嚴格遵守全程佩戴外科口罩。

如出現發燒、呼吸道症狀或有身體不適，請確實佩戴外科口罩，儘速就醫。就醫時，並應主動告知醫師接觸史、旅遊史、居住史、職業暴露、以及身邊是否有其他人有類似的症狀。

生病期間應於家中休養，並佩戴外科口罩、避免外出。當口罩沾到口鼻分泌物時，應立即更換並內摺丟進垃圾桶。

生病期間，與他人交談時，除戴上外科口罩外，儘可能保持1公尺以上距離。

新冠肺炎 COVID-19

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