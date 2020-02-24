血友病少年母「隔海抓藥」 律師怒嗆：台灣哪裡欠妳？

自2月3日首批武漢撤台商包機抵台後，後因兩岸政府關係遲遲無法敲定第二批撤台人包機，其中一名滯武漢的14歲血友病重症少年，繼9日拿到救命藥後，近日他的台籍母親又出面反映愛子病重、救命藥即將用罄，希望能早日返台。對此，律師林智群提出4點問題，他質疑少年媽媽為何不就近想辦法取得藥物，反而不斷跨海要求台灣伸出援手，林更直言「台灣哪裡欠妳了？」

新冠肺炎疫情蔓延全球，沒搭上首批從武漢撤台班機的台人更被迫留在當地，至於外界殷殷期盼的第二批撤台包機，更因兩岸因素遲遲無法敲定。其中一名14歲的血友病重症少年，在9日拿到救命藥後，近日他的母親再向外界喊話藥即將告罄，希望能早日返台。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（24日）表示，已再開藥劑，能夠供血友病重症少年使用到3月28日。但關鍵的救命藥劑是否已送達少年手中，陳時中表示這方面非他主責，所以不太清楚。

另外，對於重病少年母親頻頻呼籲台灣伸出援手，律師林智群在臉書提出疑問，他表示為何少年母親明知孩子病況，卻仍在封城前夕執意前往武漢，況且血友病藥物中國也有，為何少年母親如此執著向台灣伸手？林智群痛批少年母親，「除了向台灣喊話之外，妳做了什麼努力？」、「小孩情況危急卻沒搭上首批返台包機，有沒有向那些上下其手的人抗議？」，林更表示少年的困境就是母親一手造成的，回嗆少年母親「台灣哪裡欠妳了？」

對於血友病重症少年母親行為，林智群表示全都因為比起在中國買血友病藥物，轉向台灣求援比較省錢、台灣政府比較好拗，最後林智群更無奈表示「以前有隔空抓藥，現在有隔海抓藥」。

貼文一出引起網友紛紛回應，有人表示「只能說台灣人太善良，推小孩當籌碼很難不投降」、「抓藥技術真的是日新月異啊」；不過也有人持不同意見「此藥劑是新藥物，中國境內無法取得」、「別再罵了，血友病重症少年就是台灣人」。

此外，滯留湖北的血友病少年和他母親，兩人今晚從成都出發，預計晚上10時40分左右降落桃園機場。