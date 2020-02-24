快訊

花蓮20:10發生規模4.2地震 最大震度4級

武漢放鬆封城朝令夕改 環球時報總編輯：不相信且不舒服

血友病少年母「隔海抓藥」 律師怒嗆：台灣哪裡欠妳？

聯合新聞網 / 綜合報導
血友病少年小宇（左二）和母親馬姓婦人（右二）。圖／簡俊男提供
血友病少年小宇（左二）和母親馬姓婦人（右二）。圖／簡俊男提供

自2月3日首批武漢撤台商包機抵台後，後因兩岸政府關係遲遲無法敲定第二批撤台人包機，其中一名滯武漢的14歲血友病重症少年，繼9日拿到救命藥後，近日他的台籍母親又出面反映愛子病重、救命藥即將用罄，希望能早日返台。對此，律師林智群提出4點問題，他質疑少年媽媽為何不就近想辦法取得藥物，反而不斷跨海要求台灣伸出援手，林更直言「台灣哪裡欠妳了？」

新冠肺炎疫情蔓延全球，沒搭上首批從武漢撤台班機的台人更被迫留在當地，至於外界殷殷期盼的第二批撤台包機，更因兩岸因素遲遲無法敲定。其中一名14歲的血友病重症少年，在9日拿到救命藥後，近日他的母親再向外界喊話藥即將告罄，希望能早日返台。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（24日）表示，已再開藥劑，能夠供血友病重症少年使用到3月28日。但關鍵的救命藥劑是否已送達少年手中，陳時中表示這方面非他主責，所以不太清楚。

另外，對於重病少年母親頻頻呼籲台灣伸出援手，律師林智群在臉書提出疑問，他表示為何少年母親明知孩子病況，卻仍在封城前夕執意前往武漢，況且血友病藥物中國也有，為何少年母親如此執著向台灣伸手？林智群痛批少年母親，「除了向台灣喊話之外，妳做了什麼努力？」、「小孩情況危急卻沒搭上首批返台包機，有沒有向那些上下其手的人抗議？」，林更表示少年的困境就是母親一手造成的，回嗆少年母親「台灣哪裡欠妳了？」

對於血友病重症少年母親行為，林智群表示全都因為比起在中國買血友病藥物，轉向台灣求援比較省錢、台灣政府比較好拗，最後林智群更無奈表示「以前有隔空抓藥，現在有隔海抓藥」。

貼文一出引起網友紛紛回應，有人表示「只能說台灣人太善良，推小孩當籌碼很難不投降」、「抓藥技術真的是日新月異啊」；不過也有人持不同意見「此藥劑是新藥物，中國境內無法取得」、「別再罵了，血友病重症少年就是台灣人」。

此外，滯留湖北的血友病少年和他母親，兩人今晚從成都出發，預計晚上10時40分左右降落桃園機場

新冠肺炎 COVID-19 林智群 陳時中

延伸閱讀

陳時中：滯留武漢台人返國都要包機且隔離檢疫

陳時中：已請醫師視訊診治血友病少年

公職財產申報 陳時中背房貸逾5千萬

影／血友病童快沒藥 陳時中：藥開了 但不知是否已送達

相關新聞

影／指血友病童是中國籍 前外交官致歉：未查證即發文

海基會與台商日前攜手合作，千里迢迢將藥物送給滯留武漢的血友病童，但近日病童母親又再告急，說藥快用完了，希望盡快包機返台。...

南韓旅遊升至三級警告 觀光局清查仍有266人在南韓

新冠肺炎疫情在南韓升溫，中央流行疫情指揮中心今天宣布，南韓旅遊疫情建議提升至第三級警告，並提醒民眾避免至當地所有非必要旅...

南韓列第三級警示區 觀光局未限制旅遊團出團

中央流行疫情指揮中心於今（24）日提升南韓旅遊疫情建議至第三級警告（Warning），並提醒民眾避免至當地所有非必要旅遊...

韓國瑜：高市公務員3月2日起暫緩到二級警示以上國家旅遊

高雄市長韓國瑜今下午主持新冠肺炎第9次應變指揮中心會議，會後宣布，自3月2日起，將「暫緩」市府員工前往中央流行疫情指揮中...

實驗性抗新冠肺炎藥「瑞德西韋」 國衛院完成公克級合成

新冠肺炎疫情吃緊，美國實驗性抗病毒藥物「瑞德西韋」被認為是可能有效的治療藥物，蔡英文總統2月20日才到國家衛生研究院了解...

桃園防疫納長庚11大醫院 鄭文燦：成立聯防醫療網

桃園市長鄭文燦今天下午參加市府舉辦新冠肺炎（COVID-19）聯防醫療網圓桌會議及簽署合作聲明書活動，鄭文燦宣布，市府與...

血友病少年母「隔海抓藥」 律師怒嗆：台灣哪裡欠妳？

一名滯武漢的14歲的血友病重症少年，繼9日拿到救命藥後，近日他的台籍母親又出面反映愛子病重、救命藥即將用罄，希望能早日返台。對此，律師林智群質疑少年媽媽為何不就近想辦法取得藥物，反而不斷跨海要求台灣伸出援手，林更直言「台灣哪裡欠妳了？」...

鑑別無發燒感染者 學者提評估分數

台大公衛學者24日向政府提出一份「COVID-19危險評估分數」模式，鑑別「無發燒症狀」的感染者，若病患有下呼吸道（如咳嗽得8分）等症狀，超過40分則優先進行採檢。學者推估，新冠肺炎的家戶感染率為46.2%，遠高於流感的8%，對此，應盡量降低人與人之間的接觸。

北部老翁群聚案 小兒子有中國接觸史疑為源頭

新冠肺炎台灣確診增2例，為先前確診個案的配偶和兒子，其中兒子曾頻繁往返中國武漢及其他地區，且曾與有中國旅遊史友人聚餐。此...

病毒恐存活數日 有乾咳者戴口罩

在新冠肺炎疫苗還沒問世之前，民眾「非藥物的防疫」包含使用口罩、手部衛生、環境消毒等都至關重要！台大公衛學院24日召開記者會，提醒民眾務必了解到新冠病毒的傳染途徑（飛沫和接觸傳染），以及在環境中的存活時間（數日），才能真正落實勤洗手與「有乾咳的人戴口罩」等正確的防疫措施。

限制醫護人員出國 護士：多此一舉、感覺很不舒服

新冠肺炎疫情延燒，考量醫療人力以及第一線醫護人員需要照顧病患，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，醫事人員除報准外...

陳時中：滯留武漢台人返國都要包機且隔離檢疫

中國武漢一度傳出有條件讓外籍人出城，但又急轉彎。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，從武漢回來者，都要用包機型態，並做隔離檢疫...

熱門新聞

滯湖北血友病少年和母親 晚間近11點搭長榮抵台

全球疫情地圖／台灣新冠肺炎再添2例 南韓旅遊疫情提升至第3級警告

嚴防疫情擴散！武漢急發新通告：出城解禁通告無效

指揮中心公布全台病例分布圖網路瘋傳 宜蘭1確診住院中

武漢半解禁！官方宣布符合條件及滯留武漢外地人可出城

新冠肺炎確診者居住縣市 疾管署網站可查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。