滯留湖北血友病少年晚間返台 機場加強疾管防護
武漢肺炎疫情延燒，滯留中國湖北的血友病少年與母親今天晚間將搭機返台，預計晚上10時40分降落桃園機場，疾管單位與航空公司特別在飛機上準備隔離裝備，做好嚴密防護。
衛生福利部疾病管制署與航空公司人員表示，為了安全戒護少年與母親返台，特別在飛機上準備好隔離衣、頭罩、口罩、護目鏡等防護裝備，讓血友病少年與親人在搭機時穿著。
航空公司也表示，執勤的機組員與旅客，也會做好各項防疫措施，班機將於晚間從四川成都返台，預計10時40分降落。
行政院大陸委員會昨天證實，滯留中國湖北省的血友病少年是兩岸婚姻在台所生的子女，具有中華民國國籍。
陸委會聲明表示，血友病少年的母親原為中國大陸人士，與少年的父親（台灣人）結婚後來台，並已依規定程序定居，取得台灣身分證多年。
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