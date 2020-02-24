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醫事人員禁止出國打擊士氣 醫喊：我們不是戰略物資

聯合新聞網 / 綜合報導
受到新冠肺炎疫情影響，國人出境人數大減。防疫指揮中心昨也宣布，醫事人員除非報准，否則不可出國。圖為桃園機場知名書法牆的出境長廊連日經常空空蕩蕩。記者鄭超文／攝影
受到新冠肺炎疫情影響，國人出境人數大減。防疫指揮中心昨也宣布，醫事人員除非報准，否則不可出國。圖為桃園機場知名書法牆的出境長廊連日經常空空蕩蕩。記者鄭超文／攝影

防疫指揮中心宣布，為確保國內醫療能量，醫事人員除非報准，否則不可出國。對此有醫師說，禁止醫事人員出國的方向正確，但被當成「戰略物資」實在讓人難接受，並說這非常打擊醫事人員的士氣。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」發文表示，自己和家人自新冠肺炎COVID-19）疫情爆發以來，就有疫情緩和前不出國的覺悟，因為知道台灣隨時有可能會爆發社區疫情的風險，屆時會需要大量的人力，因此對於防疫中心提出這項政策在理性上是能認同與接受。

但他直言，感性上被當成「戰略物資」實在讓人無法接受，並強調，「我們是活生生有感覺的人，不是重要『戰略物資』好嗎，政策方向是正確的，執行層面應顧及是否會打擊醫事人員的士氣」，而他提到政策宣布後，也有其他醫師在群組寫下，「終於，提升各位的地位跟口罩同樣重要。」

謝宗學指出，政府不加強限制容易發生防疫破口的人員移動，如前往中港澳或其他疫區的民眾，和國內大型集會活動，反而先禁止醫事人員不能出國，讓他形容，「如同不抓縱火犯卻要消防隊員成天加班滅火」，對於面對病毒的醫事人員情何以堪。

他也表示，自疫情發生後，身邊急診第一線工作的醫護同事配合防疫中心完成各項政策，甚至當政府宣布日本旅遊警戒後，有些安排旅遊行程的同事也自發性的紛紛取消行程，擔心國外染病帶回台灣影響醫院的運作，但他說，「現在防疫真正的戰爭尚未開始，軍隊士氣卻提早潰散，這場艱困、漫長的戰爭，如何還打得下去？」

新冠肺炎 COVID-19

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