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嚴防疫情擴散！武漢急發新通告：出城解禁通告無效

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出國禁令／能體諒要尊重 醫護盼有補償配套

聯合晚報 / 記者簡浩正／台北報導
中央流行疫情指揮中心昨天宣布，除非經過報備者，將限制所有醫事人員出國。圖為高醫進行收治疑似感染病患演練。 圖／聯合報系資料照片
中央流行疫情指揮中心昨天宣布，除非經過報備者，將限制所有醫事人員出國。圖為高醫進行收治疑似感染病患演練。 圖／聯合報系資料照片

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，除非經過報備者，將限制所有醫事人員出國，明將找各醫院討論此事並擬指引，不過此舉讓部分醫事人員出現反彈。

台大醫院企業工會、台北市醫師職業工會發聲明，認為沒有明確內容和配套措施，讓他們無所適從。工會代表說，知道現在是特殊時期，不過很多醫護人員的休假都在一年前決定並排假，如此打亂行程，除無法充分休息外，也擔心要負擔巨額的取消費用，希望政府的相關指引能更清楚說明，且要包含補償措施。

台北市醫師職業工會秘書長廖郁雯表示，昨日看到指揮中心記者會上陳時中口頭說到醫護人員禁出國，當下很錯愕。她說，因為醫護人員工作量很大，不少人都是半年、一年前就規畫好、排好假、訂好機票住宿等，臨時發布此消息，卻不見配套，醫護基層難免有些聲音。

廖郁雯說，工會對禁止醫護人員出國有些疑慮，如出國權限到底是政府還是醫院指定，限制的醫院是全部醫院或是部分醫院，因有些區域醫院目前非新冠肺炎治療醫院。她說，醫護人員也大都能諒解此為特殊事件，只是希望能有基本徵詢，即被「告知」、獲得尊重。

她說，醫護人員的工作和排休都比較特別，如台大、北榮平時對護理師、醫師出國就有限制，得採報備制。所以一旦被限制出國，除了旅程規畫不便，可能還會造成經濟上的損失，包括住宿機票或團費。

因此，台大醫院企業工會、台北市醫師職業工會也發出五點聲明，包含法規細節及配套措施說明、基本徵詢、補償措施、勞工同意而非雇主片面決定、確保勞動條件等。工會認為政府、指揮中心對醫護人員禁止出國規定應該有配套措施，或者更明確規則，否則會讓他們無所適從。

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