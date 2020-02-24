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台商寫信「客死他鄉要認命」 盼政府關閉國門保護在台家人

聯合新聞網 / 綜合報導
許多台胞期盼政府再派包機。圖為第一批武漢台胞包機三日深夜深夜抵達桃園國際機。圖／聯合報系資料照片
許多台胞期盼政府再派包機。圖為第一批武漢台胞包機三日深夜深夜抵達桃園國際機。圖／聯合報系資料照片

受到疫情影響，目前仍有上千名滯留中國的台灣人想返台，卻遲遲等不到第二次包機的消息，心急如焚。不過也有台商致信給政府，希望暫時性關閉國門，以保護在台灣的家人，還說：「如果我們命該如此，客死他鄉，就要認命。」

據《自由時報》報導，一名目前仍滯留中國的台商透過總統府國策顧問劉進興傳達，該封信提到目前北京疫情嚴重，但台灣對中國仍開放五個機場進出，對防疫勢必會造成龐大壓力，因此他懇請總統蔡英文將疫情層級拉高，並暫時關閉國門。

該名台商表示，自己沒有離開中國是因為怕將病菌帶回台灣，甚至傳染給家人，會請總統考慮暫時關閉國門，也是希望政府能保護好在台灣的家人。他強調：「如果我們命該如此，客死他鄉，就要認命。」若發生不幸絕不會責怪政府，不用為他們擔心。

這封信引起國人關注，為此內政部次長陳宗彥也特別致電補充邊境管制事宜。貼文補充，過去每天從中港澳入境人數約35000人，隨著逐步限縮至今，入境人數只剩200多人，已達到實質降低人流效果。若完全關閉，恐造成他人由第三地入境，反而更難控制。

另外仍有許多人期盼政府盡快派包機前往對岸接回國人，大陸台商組織全國台企聯22日發布聲明，聲明指出，3日首班包機完成任務後，「遺憾的是後續包機迄今未能成行」。目前尚有近千名台灣鄉親滯留湖北，除類似血友病少年面臨的困難須立即解決外，還有許多短期前往武漢和湖北的台胞盤纏用盡、迫切需要返台工作或就學。

新冠肺炎 COVID-19 北京

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