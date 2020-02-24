稱血友病童無中華民國國籍 劉仕傑道歉：消息引述臉書

新冠肺炎疫情不斷，也陸續傳回在陸台人因缺乏物資，急著想返台的消息。其中血友病童日前被前外交官劉仕傑指出為中國籍引發爭論，經過陸委會緊急澄清後，劉仕傑昨日再在臉書發文，稱病童非我國籍一事是從某知名臉書粉專上看到的，他只是引述，並針對此事表達歉意。

劉仕傑23日晚間在個人臉書聲明，許多人問他如何得知病童身世，劉稱他是從某知名粉專及其他朋友的頁面上看到並引述。不過他事後了解病童確實有中華民國國籍跟身分證，因此針對該細節誤導大眾向各界表達歉意。

不過劉也強調，病童身世並非由他起底，原本在網路上就有熱烈討論。而他原本發文並沒有否認病童享有台灣健保，而是強調撤僑必須按照總統蔡英文所提的「橫濱模式」。另外他補充，兩岸在戶籍跟健保制度還是有一些灰色地帶，期許新國會可以一起找出這些漏洞，不要浪費了台灣珍貴的社會資源。

劉仕傑日前指出，血友病童的母親在取得我國籍及健保資源後，便與台灣丈夫離婚了。而病童是她與再嫁的中國丈夫所生，因此病童並無台灣國籍。陸委會因此緊急聲明，證實病童具有中華民國籍，孩童父母皆為中國籍也並非事實，希望各界能夠正確理解相關訊息，並予以理性看待，勿傳謠言。