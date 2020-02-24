陳時中視察桃園 市府提聯防醫療網等防疫措施
因應武漢肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天前往桃園市災害應變中心，聽取桃園市政府各局處防疫準備工作；市府也報告聯防醫療網等多面向措施。
陳時中上午8時與桃園市長鄭文燦前往桃園市政府消防局，聽取桃園市災害應變中心有關市府在武漢肺炎疫情期，在聯防醫療網、檢疫、救護、後送、關懷服務等各項整備。
鄭文燦在會議開始前，頒發感謝狀給提供物資的業者，感謝他們的愛心。
防疫會議預計1個多小時，陳時中將在會後受訪。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言