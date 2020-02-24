陳時中視察桃園 市府提聯防醫療網等防疫措施

新冠肺炎疫情不斷，也陸續傳回在陸台人因缺乏物資，急著想返台的消息。其中血友病童日前被前外交官劉仕傑指出為中國籍引發爭論，經過陸委會緊急澄清後，劉仕傑昨日再在臉書發文，稱病童非台灣籍一事是從某知名臉書上看到的，他只是引述，並針對此事表達歉意。

2020-02-24 09:37