快訊

破產的美國童軍團：組織黑歷史的「百年性侵檔案」

南韓又增161例新冠肺炎確診病例、累計763例 已7人死亡

陳時中視察桃園 市府提聯防醫療網等防疫措施

中央社 / 桃園24日電
因應武漢肺炎疫情影響，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）24日前往桃園市災害應變中心，聽取桃園市政府各局處防疫準備工作簡報。 中央社
因應武漢肺炎疫情影響，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）24日前往桃園市災害應變中心，聽取桃園市政府各局處防疫準備工作簡報。 中央社

因應武漢肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天前往桃園市災害應變中心，聽取桃園市政府各局處防疫準備工作；市府也報告聯防醫療網等多面向措施。

陳時中上午8時與桃園市長鄭文燦前往桃園市政府消防局，聽取桃園市災害應變中心有關市府在武漢肺炎疫情期，在聯防醫療網、檢疫、救護、後送、關懷服務等各項整備。

鄭文燦在會議開始前，頒發感謝狀給提供物資的業者，感謝他們的愛心。

防疫會議預計1個多小時，陳時中將在會後受訪。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

第27例小兒子是感染源？陳時中：家庭個案越多 要防疫情外擴

北部女在哪？陳時中怒槓柯P 黃珊珊：唯一知道的人是我

新冠肺炎縣市分布開放查詢 陳時中：有助抗疫才會公布地點

影／再新增2例 為確保防疫人力 陳時中：禁醫事人員出國

相關新聞

新冠病毒進化更聰明！不僅能像F22戰機匿蹤攻擊…

新型冠狀病毒肺炎疫情已擴及全球，專家觀察這次新冠病毒的演化及傳播過程，認為病毒為了存活、求勝，成功演化出眾多病毒還學不會的「匿蹤」技術，能像人類F22戰鬥機一樣暗中進行攻擊，相當聰明。

稱血友病童無中華民國國籍 劉仕傑道歉：消息引述臉書

新冠肺炎疫情不斷，也陸續傳回在陸台人因缺乏物資，急著想返台的消息。其中血友病童日前被前外交官劉仕傑指出為中國籍引發爭論，經過陸委會緊急澄清後，劉仕傑昨日再在臉書發文，稱病童非台灣籍一事是從某知名臉書上看到的，他只是引述，並針對此事表達歉意。

拚防疫！監察院進出人員今起量額溫

因應新冠肺炎防疫，繼立法院7日開始對出入人員量額溫之後，監察院今起也開始對進出人員量額溫，得要低於37.5度才能允許進院...

陳時中視察桃園 市府提聯防醫療網等防疫措施

因應武漢肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天前往桃園市災害應變中心，聽取桃園市政府各局處防疫準備工作；市府也報...

北部父子確診累計28例 我仍定調零星社區感染

中央流行疫情指揮中心昨公布國內新增兩名新冠肺炎確定個案，確診個案累計廿八例。新增兩個案為北部父子，近期無出國旅遊史，這也是國內第六起家庭群聚，距離上次公布案廿四的外孫女和女兒確診，僅間隔一天，不過，指揮中心仍定調，這些都是零星社區感染。

日接萬餘通疫情電話…中央減壓 地方3月1日設專線

疫情吃緊，全台累積迄今居家檢疫者近三萬人，逾二萬人仍在列管中，為加強對居家檢疫及隔離對象的追蹤管理，中央流行疫情指揮中心昨宣布，三月一日起，全國廿二縣市共同推動「地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務計畫」，各地政府需成立服務專線，與中央密切配合防疫。

鑽石公主號旅客二採陰 隔離14天

因新冠肺炎滯留日本海上的鑽石公主號十九名台灣旅客，回台第一次採檢結果全數陰性後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，所有人的二採結果均為陰性，將送至集中檢疫所隔離十四天。

國軍出國禁令 警消、公務員暫不跟進

新冠肺炎疫情持續延燒，國防部對國軍下達出國禁令，國安局特勤中心昨也宣布，所屬維安隨扈人員，近期出國安排全數延後或取消；公務員及警消是否跟進？行政院人事總處表示，不會公布全國公務員旅遊禁令，由主管機關各自衡量。警消單位目前也無意跟進。

第27例小兒子是感染源？陳時中：家庭個案越多 要防疫情外擴

中央流行疫情指揮中心昨公布北部父子確診案例，指揮中心高度懷疑該家庭小兒子為感染源，目前仍定調「零星社區感染」、「很局限於家庭內的感染」。指揮官陳時中預估，這類個案會越來越多，防疫要務是預防未來疫情外擴，已過潛伏期的案例並非最主要防疫工作。

醫護禁出國 工會籲訂補償措施

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨宣布，醫事人員除報准外，不准出國，相關規範則待周二開會討論。北市醫師職業工會呼籲，政府落實禁令時，應設想補償措施。

救援血友病少年 第二批藥還沒送

針對武漢當地台籍血友病患者又面臨缺藥，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，已在二月廿日開第二批藥物，共四針劑，透過管道託給家人，藥量足以用到三月廿八日。荊門台商協會會長簡俊男廿三日傍晚指出，第二批針劑至今並未送達到大陸。

北部女在哪？陳時中怒槓柯P 黃珊珊：唯一知道的人是我

台北市長柯文哲呼籲公布新冠肺炎確診第廿四例「北部女」地點，和衛福部長陳時中槓上。台北市副市長黃珊珊昨天表示，柯文哲不是每件事都知道，北市的疫情總指揮是她，「我才是唯一知道的人」。

熱門新聞

第27、28例新冠肺炎確診為父子 小兒子恐是感染源

全球疫情地圖／南韓增161例確診新冠肺炎 以色列公主號返國又1例

李登輝住院第三周仍未出院 院方要求下封口令

被柯文哲怒嗆的「胡析延」留假資料？ 失聯原因曝光了

好消息！新冠肺炎病例再增三名出院

三天增兩家庭群聚 蘇益仁：新冠肺炎感染源爭論該停了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。