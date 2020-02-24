求媽祖快顯靈！台大醫憂遶境成防疫破口 網：別重蹈韓國覆轍

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，萬人參與的大甲媽祖遶境活動仍決定於3月如期舉行，引發外界對疫情擴散的憂慮。台大醫生施景中在臉書發文祈求媽祖顯靈，讓遶境活動負責人、主辦單位能審慎思考，取消活動。網友也紛紛集氣附和希望「媽祖快顯靈」。

媽姐遶境是台灣每年3月最大的盛事，「2020年大甲媽國際觀光文化節」也於2月21日揭開序幕式。每年遶境參與者眾，沿途共餐共食的模式恐成「武漢萬家宴」，成為新冠肺炎防疫缺口，引發民眾的憂慮。針對疫情，大甲鎮瀾宮董事長顏清標於日前表示，由於台灣沒有社區感染，進香活動確定不延期，強調「媽祖會保護」，大家不必過度恐慌。

對此，台大醫生施景中24日凌晨在臉書PO文，「祈禱媽祖快顯靈」託夢給遶境活動的負責人及主辦單位，為免疫情擴大，希望能停辦此次遶境活動。他寫道，媽祖本身道行功深又有左右護法，不一定非要到媽祖的鑾前，才能展現信徒的虔誠，只要心存善念助人，媽祖也會感知，垂加護佑，希望「不要以凡人的意念，揣度慈悲為懷的媽祖」、那就是「真正的不敬了」。

遶境活動對疫情擴大的隱憂，引發發網友附和，同聲祈願「媽祖快顯靈」、「韓國疫情大家都看不到嗎？」、「難道忘了武漢的萬家宴…」；還有網友表示「家人是這次的神職人員，我真的白眼翻到天邊去」、「爸媽還要跟著媽祖遶境，講也講不聽」、「應該要叫他們擲筊問啊」、「醫生都這麼說了，還是要聽醫生的話」，而且「媽祖繞境不止大甲，真的希望他們不要跟韓國一樣，重蹈覆轍啊」，呼籲「政府要面禁止」。

對於國內大型活動或集會，疫情指揮中人表示，目前社區感染機率低，所以並未禁止。至2月23日，台灣已有28例確診、1例死亡。