快訊

不當限縮釋憲權？為何大法官不受理監察院釋憲聲請？

台大醫休學、27歲拿法國天文博士 她跌破眾人眼鏡返台任教

求媽祖快顯靈！台大醫憂遶境成防疫破口 網：別重蹈韓國覆轍

聯合新聞網 / 綜合報導
今年大甲媽遶境活動確定不延期。圖為日前鎮瀾宮辦消災解厄祈福法會，祈求肺炎疫情早日撲滅。圖／鎮瀾宮提供
今年大甲媽遶境活動確定不延期。圖為日前鎮瀾宮辦消災解厄祈福法會，祈求肺炎疫情早日撲滅。圖／鎮瀾宮提供

新冠肺炎COVID-19疫情升溫，萬人參與的大甲媽祖遶境活動仍決定於3月如期舉行，引發外界對疫情擴散的憂慮。台大醫生施景中在臉書發文祈求媽祖顯靈，讓遶境活動負責人、主辦單位能審慎思考，取消活動。網友也紛紛集氣附和希望「媽祖快顯靈」。

媽姐遶境是台灣每年3月最大的盛事，「2020年大甲媽國際觀光文化節」也於2月21日揭開序幕式。每年遶境參與者眾，沿途共餐共食的模式恐成「武漢萬家宴」，成為新冠肺炎防疫缺口，引發民眾的憂慮。針對疫情，大甲鎮瀾宮董事長顏清標於日前表示，由於台灣沒有社區感染，進香活動確定不延期，強調「媽祖會保護」，大家不必過度恐慌。

對此，台大醫生施景中24日凌晨在臉書PO文，「祈禱媽祖快顯靈」託夢給遶境活動的負責人及主辦單位，為免疫情擴大，希望能停辦此次遶境活動。他寫道，媽祖本身道行功深又有左右護法，不一定非要到媽祖的鑾前，才能展現信徒的虔誠，只要心存善念助人，媽祖也會感知，垂加護佑，希望「不要以凡人的意念，揣度慈悲為懷的媽祖」、那就是「真正的不敬了」。

遶境活動對疫情擴大的隱憂，引發發網友附和，同聲祈願「媽祖快顯靈」、「韓國疫情大家都看不到嗎？」、「難道忘了武漢的萬家宴…」；還有網友表示「家人是這次的神職人員，我真的白眼翻到天邊去」、「爸媽還要跟著媽祖遶境，講也講不聽」、「應該要叫他們擲筊問啊」、「醫生都這麼說了，還是要聽醫生的話」，而且「媽祖繞境不止大甲，真的希望他們不要跟韓國一樣，重蹈覆轍啊」，呼籲「政府要面禁止」。

對於國內大型活動或集會，疫情指揮中人表示，目前社區感染機率低，所以並未禁止。至2月23日，台灣已有28例確診、1例死亡。

新冠肺炎 COVID-19 大甲媽祖 遶境 疫情 施景中 社區感染 顏清標 共食

延伸閱讀

超市賣這款防疫產品引搶購 網友怨：又買不到了

噴口腔劑無法解決戴口罩臭味 網曝解法：吃完飯更要做

媽祖繞境增加疫情擴散風險？ 網憂：「共餐共食」恐成萬家宴

常噴酒精消毒很傷手？ 網友分享慘痛「後遺症」籲注意

相關新聞

求媽祖快顯靈！台大醫憂遶境成防疫破口 網：別重蹈韓國覆轍

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，萬人參與的大甲媽祖遶境活動仍決定於3月如期舉行，引發外界對疫情擴散的憂慮。台大醫生施景中在臉書發文祈求媽祖顯靈，讓遶境活動負責人、主辦單位能審慎思考，取消活動。網友也紛紛集氣附和希望「媽祖快顯靈」。

衛福部下指令禁出國 醫護怒：把我們當賊嗎？

因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心宣布醫事人員除非報准，不得出國，引發許多醫護人員不滿。一名不願透露姓名的區域醫院醫...

台商寫信「客死他鄉要認命」 盼政府關閉國門保護在台家人

受到疫情影響，目前仍有上千名滯留中國的台灣人想返台，卻遲遲等不到第二次包機的消息，心急如焚。不過也有台商致信給政府，希望暫時性關閉國門，以保護在台灣的家人，還說：「如果我們命該如此，客死他鄉，就要認命。」

稱血友病童無中華民國國籍 劉仕傑道歉：消息引述臉書

新冠肺炎疫情不斷，也陸續傳回在陸台人因缺乏物資，急著想返台的消息。其中血友病童日前被前外交官劉仕傑指出為中國籍引發爭論，經過陸委會緊急澄清後，劉仕傑昨日再在臉書發文，稱病童非台灣籍一事是從某知名臉書上看到的，他只是引述，並針對此事表達歉意。

禁醫事人員出國 醫院期政府公布的指引更清楚

為了儲備醫療量能，中央流行疫情指揮中心昨突然在記者會上宣布，除非經過報備者，擬將限制所有醫事人員出國，周二也將找來各醫院...

跟公主號乘客打招呼 陳時中：大家心情看起來都還好

衛生福利部長陳時中今天上午參加桃園市長鄭文燦主持的防疫專案會議，被問到鑽石公主號19名日本回台旅客狀況？陳時中表示，從日...

醫護禁出國範圍太寬 醫界反彈大：配套措施在哪

新冠肺炎疫情期間，中央宣布禁止醫事人員出國，引起議論。根據宜蘭基層醫師表示，所謂「醫事人員」的範圍太廣泛，包括護士、藥...

防疫擬禁出國 醫師工會：一年前就排假 取消誰賠償

新冠肺炎（COVID-19）全球疫情持續上升，為了儲備醫療量能，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨宣布，除非經過報備者，...

新冠肺炎病例分布圖撤掉里 陳時中：沒必要引發恐慌

衛生福利部長陳時中今天上午參加桃園市政府防疫專案會議，了解桃園市長鄭文燦及市府執行防疫狀況 ，針對媒體採訪為何臨時把個案...

強調防疫就要一級開設 侯友宜下令做社區感染演練

新冠肺炎疫情持續，新北市長侯友宜今天上午主持第16次疫情應變會議，強調防疫就要提升到一級開設、視同「社區感染」，超前部署...

拚防疫！監察院進出人員今起量額溫

因應新冠肺炎防疫，繼立法院7日開始對出入人員量額溫之後，監察院今起也開始對進出人員量額溫，得要低於37.5度才能允許進院...

陳時中視察桃園 市府提聯防醫療網等防疫措施

因應武漢肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天前往桃園市災害應變中心，聽取桃園市政府各局處防疫準備工作；市府也報...

熱門新聞

第27、28例新冠肺炎確診為父子 小兒子恐是感染源

全球疫情地圖／南韓增161例確診新冠肺炎 以色列公主號返國又1例

李登輝住院第三周仍未出院 院方要求下封口令

被柯文哲怒嗆的「胡析延」留假資料？ 失聯原因曝光了

三天增兩家庭群聚 蘇益仁：新冠肺炎感染源爭論該停了

好消息！新冠肺炎病例再增三名出院

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。