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北部父子確診累計28例 我仍定調零星社區感染

聯合報 / 記者邱宜君楊雅棠／台北報導
中央流行疫情指揮中心宣布醫院醫事人員禁止赴陸港澳，欲至旅遊警戒國家，則需事先報准。 記者黃義書／攝影
中央流行疫情指揮中心宣布醫院醫事人員禁止赴陸港澳，欲至旅遊警戒國家，則需事先報准。 記者黃義書／攝影

中央流行疫情指揮中心昨公布國內新增兩名新冠肺炎確定個案，確診個案累計廿八例。新增兩個案為北部父子，近期無出國旅遊史，這也是國內第六起家庭群聚，距離上次公布案廿四的外孫女和女兒確診，僅間隔一天，不過，指揮中心仍定調，這些都是零星社區感染。

接觸醫護人員達一一五人

指揮中心監測應變官莊人祥表示，案廿七為高齡八十多歲男性，有高血壓、糖尿病等病史，定期洗腎，二月九日因發燒、肺炎而住院，十六日呼吸急促轉至加護病房，廿日被懷疑肺結核，轉至負壓隔離病房，因流感檢驗都是陰性，符合社區加強監測之擴大採檢定義，廿一日被通報，廿三日確診。與案廿七接觸過的醫護人員達一一五人，已採檢四十人，其餘接觸者仍在匡列及採檢中。

案廿八則是五十多歲男性（案廿七的長子），一月卅一日發燒、流鼻水、喉嚨痛，拖至二月四日才就醫，八日因症狀惡化至急診，診斷為肺炎，其後回家自主健康管理，曾二度回診，因父親確診，也被通報採檢，與父親同日確診，目前兩人均住院治療中，病情穩定。

小兒子工作頻繁往返大陸

莊人祥表示，高度懷疑該家庭四十多歲小兒子為兩人傳染源，他工作頻繁往返中國大陸，去年十二月二日自廣州返台，春節期間與具中國大陸旅遊史的朋友聚餐，在一月廿九日也有喉嚨不適症狀，是全家人中最早出現症狀者。

醫事人員除非報准禁出國

另為考量醫療人力以及第一線醫護人員需要照顧病患，指揮官陳時中於記者會中宣布，醫事人員除非事先報准外，否則不准出國。醫事司司長石崇良表示，本周二將邀集各醫院院長開會，原則為禁止所有醫事人員至陸港澳地區及旅遊警戒區等國家，因為回國後需居家檢疫或自主健康管理十四天，恐嚴重影響現有人力，但細節仍待開會確認，視各醫院調度情況，做成決議。

南韓總統文在寅廿三日宣布，將新冠肺炎疫情警報升至最高級。圖為大邱市一座市場的工作人員廿三日穿著防護衣噴藥消毒。 （法新社）
南韓總統文在寅廿三日宣布，將新冠肺炎疫情警報升至最高級。圖為大邱市一座市場的工作人員廿三日穿著防護衣噴藥消毒。 （法新社）

伊朗、義大利升至第一級

國際疫情發展嚴峻，伊朗病例數快速增加，已有六死，並輸出病例至黎巴嫩、阿拉伯聯合大公國及加拿大。義大利官方廿日病例數達五十二例，米蘭倫巴底大區確診數快速上升，並發生醫療機構群聚。指揮中心昨宣布將伊朗、義大利旅遊疫情提升至第一級「注意」。

至於日韓病例新增速度快、人數亦多，指揮中心密切觀察評估中，不排除再升級。陳時中表示，南韓發生大型群聚事件，疫情調查難度高，但仍僅局限於特定區域，是否針對整個國家升級，從目前二級升至三級，還要持續觀察評估，但我已提高警覺。

新冠肺炎 COVID-19

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