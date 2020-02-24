日接萬餘通疫情電話…中央減壓 地方3月1日設專線

疫情吃緊，全台累積迄今居家檢疫者近三萬人，逾二萬人仍在列管中，為加強對居家檢疫及隔離對象的追蹤管理，中央流行疫情指揮中心昨宣布，三月一日起，全國廿二縣市共同推動「地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務計畫」，各地政府需成立服務專線，與中央密切配合防疫。

為落實居家檢疫及居家隔離，新北市早在廿日已率先成立居家檢疫關懷中心，今將發送防疫關懷包，提供三千組影片及購物等服務，希望檢疫者快樂在家宅十四天；新竹市、桃園市昨也跟進成立，屏東縣今天成立。

新北市居家檢疫人數累計超過六千人，市府表示，居家檢疫者十四天不得外出，生活必然有許多不便，包括就醫、用餐及垃圾清運等問題，地方政府必須給予照顧、因此在廿日成立居家檢疫關懷中心。

有趣的是，三天來沒有居家檢疫者提出特殊需求，而是不斷詢問市府提供的關懷包何時發放，好準備度過這段追劇宅生活。

新北市府的關懷包括實體包與數位包，實體包有口罩、衛教資訊，數位包是市府和三大網路串流（ＯＴＴ）影音平台業者合作，提供三千組、十四天免費觀賞序號，讓居家檢疫者追劇，如果想看書，也可借電子書；此外，也提供買口罩、用餐等購物服務及垃圾清運、心理諮詢等，希望檢疫者好好在家十四天，不要外出趴趴走。

據統計，指揮中心「 一九二二」防疫專線平均每日湧進一萬二千通電話，造成防疫人員沉重負擔。另外，中央與地方聯繫也常有時間落差，一名台商抱怨，居家檢疫時無人來電關懷。

指揮中心資料顯示，至二月廿二日止，須居家隔離超過一千三百人，其中逾二八〇人管理中；須居家檢疫者超過兩萬九千人，其中逾二萬人仍管理中。開罰人數累計一〇三人，包括居家隔離四人、居家檢疫九十九人。

疫情指揮官陳時中表示，光靠一九二二，與地方資源相連結時往往緩不濟急，甚至可能斷線，希望地方成立專線後，資源與服務更快到位，避免中央一九二二接到民眾求助電話時，又需向地方政府確認資源，節省時效。

陳時中表示，計畫重點包括就醫協助、交通安排、生活支持及專線服務等，目的在確保隔離期間的民眾生活、心理及就醫上，獲得支持，安心配合防疫。