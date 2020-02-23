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新冠肺炎確診者居住縣市 疾管署網站可查

中央社 / 台北23日電
疾管署網站傳染病統計資料查詢系統可查詢各種傳染病統計，其中新冠肺炎各縣市的確診數也全都揭露。圖擷自<a href=疾管署網站 " title="疾管署網站傳染病統計資料查詢系統可查詢各種傳染病統計，其中新冠肺炎各縣市的確診數也全都揭露。圖擷自疾管署網站 ">
疾管署網站傳染病統計資料查詢系統可查詢各種傳染病統計，其中新冠肺炎各縣市的確診數也全都揭露。圖擷自疾管署網站

新冠肺炎確診個案所在地是否公布，近日引起討論。疾管署網站傳染病統計資料查詢系統可查詢各種傳染病統計，其中新冠肺炎各縣市的確診數也全都揭露。

根據疾管署網站的查詢結果，截止23日清晨5時43分的更新資料，第五類法定傳染病中「嚴重特殊傳染性肺炎」共有26例確診個案。在地理分布的圖表中，詳列各縣市目前確診人數。

26名確診者分布在全台9縣市，包含台北市7、台中4、台南1、高雄2、新北市3、桃園市1、宜蘭縣1、彰化縣5、南投縣2。

中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥晚間受訪時表示，疾管署建置此網站本來就提供各種法定傳染病的統計資料查詢，在新冠肺炎列入法傳後也都能查到，但在彰化一對夫妻確診後，他們的居住所在地資料被瘋傳，引發隱私爭議，疾管署當時緊急把相關查詢系統鎖住，避免有確診個案遭污名或肉搜。

莊人祥說，當時因為確診新冠肺炎的個案人數較少，如果公布所在地，很可能被指認出來；但隨著現在確診數目增加，只公布縣市較沒有被指認出來的風險。

莊人祥說，政府一直秉持公開的防疫精神，但有些民眾可能面對新型傳染病會有恐慌或對確診者另眼相待，希望民眾在搜尋相關統計資料時，能客觀看待相關科學數據，無須恐慌、不要肉搜。

因新冠肺炎屬飛沫和接觸傳播，莊人祥上午接受記者訪問時已表示，因傳染途徑不同，新冠肺炎確診者不需公布極為詳細的活動史，對防疫沒有幫助。

新冠肺炎 COVID-19 傳染病 疫情

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