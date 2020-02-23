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為阻醫師團赴陸支援武漢而禁出國？ 醫事司：無關

新冠肺炎防疫 基市澎湖台中台南雲林新北下達旅遊禁令

中央社 / 23日綜合報導

繼澎湖縣、台中市、台南市、雲林縣之後，基隆市政府今天下午表示，明天起禁止包含約聘僱在內所有基隆市公務人員前往旅遊警示國家地區。新北市則要求教職員工不得到高風險疫情國家。

基隆市長林右昌指出，基於降低感染風險，明天起禁止同仁請假出國前往中港澳地區，及由中央發布的一、二、三級旅遊警示國家地區，「中央、地方一條心，請大家共體時艱」。

另外，新北市長侯友宜今天召集市內各區督學及校長開會指示做好防疫工作，開學後會無預警到各校抽測，同時要求教職員工不得到高風險疫情國家，嚴守校園防疫。

由於新冠肺炎疫情全球延燒，澎湖縣政府已在22日率先禁止公務員請假出國，台中、台南、雲林縣市政府也跟進，並宣導不得前往旅遊警示國家，但其它多數縣市政府並沒有相關措施。

其中，澎湖縣長賴峰偉22日率先宣布，基於降低感染風險，即日起同仁禁止請假出國，希望大家共體時艱，暫緩出國計畫。

隨後，台中市政府人事處長陳杉根受訪表示，24日將發文所屬各機關公告，宣導同仁不得前往旅遊警示國家；回國後，也須自主健康管理，避免回國後無法上班，影響公務運作。

台南市長黃偉哲也指出，市府員工若請假前往中央已發布第2級及第3級旅遊警示的國家，市府不會准假，第2級旅遊警示是市府現階段的標準。

雲林縣長張麗善表示，自今年2月起，已取消官方出國的參訪活動，至於縣府機關員工私人出國旅遊部分，也勸說員工如非必要，不要前往旅遊警示國家。

新冠肺炎 COVID-19

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