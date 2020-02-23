快訊

柯文哲追殺的「胡析延」找到了！親自解釋失聯原因

義大利新增34例確診新冠肺炎 累計113例

醫院醫事人員配合防疫避免出國 有法源依據

中央社 / 台北23日電
指揮中心宣布，醫事人員除非報准，不得出國。 示意圖／ingimage
指揮中心宣布，醫事人員除非報准，不得出國。 示意圖／ingimage

指揮中心宣布，醫事人員除非報准，不得出國。醫事司長石崇良說，考量人力、院內感控風險，以醫院第一線人員為主，診所不在限制之列。中港澳嚴格禁止，其他旅遊警示區須報准。

醫護人員質疑出國禁令沒有法源依據，石崇良說，依據醫師法，醫師對天災、事變及法定傳染病的預防事項，有遵從主管機關指揮的義務；醫療法也規定，於重大災害發生時，醫療機構應遵從主管機關指揮、派遣，提供醫療服務及協助辦理公共衛生，不得規避、妨礙或拒絕。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會宣布，因應全球COVID-19（俗稱新冠肺炎）疫情，考量醫療人力量能，下週會開會整備，醫事人員除報准外，不得出國。相關規範還有待討論，但訊息一出，不少醫事人員在網路上發難，認為不公。

衛生福利部醫事司長石崇良下午接受記者聯訪時表示，上述政策的相關實施細節將於25日召集各級醫院及院長會議討論確定後實施，不會即日起執行。

石崇良表示，現階段防疫重點，第一是控制疫情發展，避免醫療需求暴增；第二是降低醫療人員耗損，因醫療人力遞補不容易，要減少因接觸感染個案而需要居家隔離或是旅遊史需居家檢疫的機會。

依目前指揮中心規定，有3類人需要健康管理，包含確診者接觸者要居家隔離、有中港澳旅遊史者需居家檢疫；曾到過旅遊警示提升的國家，如日、韓、新加坡、泰國，也要自主健康管理。

石崇良說，如果醫事人員面對上述情境而無法上班，就會造成醫療人力的衝擊，導致調度吃緊，甚至因此有關病房的風險。希望醫事人員出國報准，主要是考慮人員調度和院內感染控制來考慮，適度限制出國。

詳細的執行方案有待開會討論，但石崇良說，指引初步規劃，限制的醫事人員以醫院的第一線臨床人員為主，依各醫院人力調度能量調整，診所人員不在限制之列。

石崇良說，限制的地區以中、港、澳嚴格禁止，因這些地方風險相對高，萬一被感染還有後續疫調。至於其他旅遊警示區，如日本、韓國等地，「盡量不要去」，如果有必要，如公務需求或參加醫學年會等，可報准後執行，並非完全禁止。

石崇良說，醫事人員出國與否，尊重醫院管理階層的調度，院長有權限准假或不准，如果人力沒問題，當然也可以准假。中央只是訂出指引，希望避免調度失靈甚至被迫要縮減醫療服務的狀況發生，各醫院可依據各自的量能訂出相關規定。

新冠肺炎 COVID-19 醫護人員 陳時中

延伸閱讀

防1人感染全院隔離 衛福部借鏡SARS提4策略

憂醫護隔離醫院開天窗 醫事司最快下周訂分組上班指引

我負壓空房剩三成多 擬設緊急應變醫院

我負壓隔離病房剩四成空床 醫事司設緊急應變醫院備戰

相關新聞

被柯文哲怒嗆的「胡析延」留假資料？ 失聯原因曝光了

新冠肺炎疫情持續延燒，不過北市府日前公告居家檢疫失聯者名單，其中有名國籍不明的男子「胡析延」失聯，涉嫌用假身分、惡意填寫...

影／再新增2例 為確保防疫人力 陳時中：禁醫事人員出國

中央流行疫情指揮中心下午召開記者會，公布新增2起新冠肺炎病例，達到28例。新病例為北部一對父子，父親為80多歲患有高血壓...

降低新冠肺炎感染風險 基市府24日起禁公務員請假出國

新冠肺炎還在持續延燒，基隆市長林右昌今天表示，基於降低感染風險，24日起禁止同仁請假出國，他說，「中央地方一條心，請大家...

段宜康呼籲暫停跑攤 「最可怕的感染者就是民意代表」

新冠肺炎疫情延燒，許多民眾開始避免出門。民進黨前立委段宜康稍早在臉書上表示，他認為現在最可怕的感染者，就是民意代表，呼籲...

強化軍中防疫 官兵若赴29國返台須隔離照常支薪

新冠肺炎疫情全球延燒，國防部今天表示，這段期間必須前往疾管署認定29個國家的官兵，返台後均應配合執行14天隔離。檢疫隔離...

打破疫區觀念 陳時中：健保卡註記外國旅遊史

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，所有醫事人員除非報准，不得出國；且全民健保卡將註記旅遊史。應變官莊人祥說，這是考...

新增父子確診新冠肺炎 張上淳：第三起零星社區感染

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增2名新冠肺炎，為一對北部父子，國內確診個案來到28例，共有六起家庭群聚。扣除其中三起...

WHO會員國為何都公布確診城市？ 內行網友分析：有一定隔離作用

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，世界衛生組織（WHO）隨著疫情發展陸續召開記者會發布最新報告，目前全球確診人數已破7萬5千例，死亡2461例，日本、南韓等國家的疫情更不斷擴散。不過今（23）日一名網友在PTT上PO文提到，像是中國、日本、韓國這些疫情重災區國家都是WHO會員國，但是為何他們都選擇公布確診城市，不像台灣都不公布確診城市的人數，因此他好奇詢問廣大網友「這樣不會給當地人和外國觀光客製造恐慌和歧視嗎？」

新冠肺炎防疫期間 陳時中宣布醫護人員禁出國

新冠肺炎在台灣確診病例新增至28例，且國際疫情也快速上升，尤其義大利米蘭所在之倫巴底大區（Lombardy）確診數快速上...

伊朗、義旅遊疫情升級 陳時中：每天報告僅台灣做到

中央流行疫情指揮中心今宣布，伊朗、義大利旅遊疫情提升至第一級「注意（Watch）」，針對日韓確診病例激增，也將密切觀察評...

防範新冠 陳時中盼中央地方加強聯手

為落實居家檢疫及居家隔離措施並完善關懷服務網絡，針對檢疫及隔離對象的追蹤管理，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，中央...

整理包／新冠肺炎台灣新增2確診 第27、28例為父子

2019新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷擴散，台灣截至目前為止有24個確診病例傳出，1例死亡（第19案例），聯合新聞網提供最新疫情整理：

熱門新聞

全球疫情地圖／台再增2例確診！義大利增34例 累計113人確診

第27、28例新冠肺炎確診為父子 小兒子恐是感染源

武漢華南海鮮市場非新冠肺炎病毒發源地 早在去年11月人傳人

日本厚勞省道歉 鑽石公主號23名下船乘客未經新冠病毒檢測

李登輝住院第三周仍未出院 院方要求下封口令

南韓又增123例新冠肺炎確診病例 已4人死亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。