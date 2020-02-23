醫院醫事人員配合防疫避免出國 有法源依據

指揮中心宣布，醫事人員除非報准，不得出國。醫事司長石崇良說，考量人力、院內感控風險，以醫院第一線人員為主，診所不在限制之列。中港澳嚴格禁止，其他旅遊警示區須報准。

有醫護人員質疑出國禁令沒有法源依據，石崇良說，依據醫師法，醫師對天災、事變及法定傳染病的預防事項，有遵從主管機關指揮的義務；醫療法也規定，於重大災害發生時，醫療機構應遵從主管機關指揮、派遣，提供醫療服務及協助辦理公共衛生，不得規避、妨礙或拒絕。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會宣布，因應全球COVID-19（俗稱新冠肺炎）疫情，考量醫療人力量能，下週會開會整備，醫事人員除報准外，不得出國。相關規範還有待討論，但訊息一出，不少醫事人員在網路上發難，認為不公。

衛生福利部醫事司長石崇良下午接受記者聯訪時表示，上述政策的相關實施細節將於25日召集各級醫院及院長會議討論確定後實施，不會即日起執行。

石崇良表示，現階段防疫重點，第一是控制疫情發展，避免醫療需求暴增；第二是降低醫療人員耗損，因醫療人力遞補不容易，要減少因接觸感染個案而需要居家隔離或是旅遊史需居家檢疫的機會。

依目前指揮中心規定，有3類人需要健康管理，包含確診者接觸者要居家隔離、有中港澳旅遊史者需居家檢疫；曾到過旅遊警示提升的國家，如日、韓、新加坡、泰國，也要自主健康管理。

石崇良說，如果醫事人員面對上述情境而無法上班，就會造成醫療人力的衝擊，導致調度吃緊，甚至因此有關病房的風險。希望醫事人員出國報准，主要是考慮人員調度和院內感染控制來考慮，適度限制出國。

詳細的執行方案有待開會討論，但石崇良說，指引初步規劃，限制的醫事人員以醫院的第一線臨床人員為主，依各醫院人力調度能量調整，診所人員不在限制之列。

石崇良說，限制的地區以中、港、澳嚴格禁止，因這些地方風險相對高，萬一被感染還有後續疫調。至於其他旅遊警示區，如日本、韓國等地，「盡量不要去」，如果有必要，如公務需求或參加醫學年會等，可報准後執行，並非完全禁止。

石崇良說，醫事人員出國與否，尊重醫院管理階層的調度，院長有權限准假或不准，如果人力沒問題，當然也可以准假。中央只是訂出指引，希望避免調度失靈甚至被迫要縮減醫療服務的狀況發生，各醫院可依據各自的量能訂出相關規定。