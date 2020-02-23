打破疫區觀念 陳時中：健保卡註記外國旅遊史

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，所有醫事人員除非報准，不得出國；且全民健保卡將註記旅遊史。應變官莊人祥說，這是考量國際疫情日漸嚴重的應變措施。

陳時中下午在記者會宣布，因應國際、各地情況，會特別注意醫院系統，下週會開會整備，醫事人員除報准外，不得出國。因出國回來可能要居家檢疫14天，人力吃緊下可能會有不利影響，若有特殊情況，依個案審查報准。

面對媒體詢問，是否所有科別醫事人員都要遵守上述規定，陳時中說，希望所有醫事人員都能配合。

不過，目前相關規定、受規範的科別還有待釐清。

此外，陳時中會中提到，伊朗、義大利旅遊疫情提升到第一級「注意（Watch）」，民眾若要到當地，需遵循防範措施。由於各國疫情愈來愈嚴重，將要求健保署，將全民所有旅遊史註記在健保卡，並擴大通訊診療，將與醫事司討論相關事宜。

莊人祥會後受訪表示，醫事人員非報准不能出國並非因台灣疫情升溫，而是因應國際疫情趨勢，怕醫事人員出國可能面對居家檢疫等狀況。

此外，健保卡將註記全民旅遊史，莊人祥說，意即打破疫區概念，而是有出國史就會納入考量。