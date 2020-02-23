談新冠肺炎社區感染 陳時中：掌握確實追蹤

武漢肺炎出現第3起社區群聚感染，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，都有掌握確實資訊追蹤檢疫，若一味擔心不可測因素而忽略了詳實的線索，反而對防疫不好。

武漢肺炎今天新增2病例，為父子關係，是第3起社區群聚感染。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，對於社區感染風險，指揮中心皆掌握確實的資訊、按部就班追蹤檢疫，若一味擔心不可測的因素而忽略了可掌握的訊息，反而對防疫不好。

此外，對於國內大型活動或集會，疫情指揮中心執行官周志浩表示，目前社區感染機率很低，所以並未禁止，但在疾管署網站有大型集會的相關指引，例如關心參加者是否有症狀、提供防疫措施等，供主辦單位參考。