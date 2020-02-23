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病例數快速增加 伊朗、義大利旅遊疫情提升至第一級

WHO會員國為何都公布確診城市？ 內行網友分析：有一定隔離作用

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，為何WHO會員國都選擇公布確診城市，不像台灣都不公布確診城市的人數，因此他好奇詢問廣大網友「這樣不會給當地人和外國觀光客製造恐慌和歧視嗎？」 路透社
一名網友PO文提到，為何WHO會員國都選擇公布確診城市，不像台灣都不公布確診城市的人數，因此他好奇詢問廣大網友「這樣不會給當地人和外國觀光客製造恐慌和歧視嗎？」 路透社

新冠肺炎COVID-19）疫情持續延燒全球，世界衛生組織（WHO）隨著疫情發展陸續召開記者會發布最新報告，目前全球確診人數已破7萬5千例，死亡2461例，日本、南韓等國家的疫情更不斷擴散。不過今（23）日一名網友在PTT上PO文提到，像是中國、日本、韓國這些疫情重災區國家都是WHO會員國，但是為何他們都選擇公布確診城市，不像台灣都不公布確診城市的人數，因此他好奇的詢問廣大網友「這樣不會給當地人和外國觀光客製造恐慌和歧視嗎？」

原PO在文中表示，中國、日本、韓國、義大利這些重災區國家，包括其他確診人數比較少的國家都是WHO會員國，但他不明白為什麼他們沒有像台灣政府一樣，選擇不公布確診城市的數量和名單，反而刻意開放給全世界的人知道哪些城市比較嚴重，因此原PO懷疑「這麼做難道不會給當地人造成歧視，或是讓外國觀光客恐慌嗎？」，並質疑「是台灣政府比較聰明？還是公開確診資料的會員國比較蠢？」

PO文一出後，立刻引來大批網友留言回應「台灣沒有加入WHO，有自己的防疫方法，台灣要走自己的路」、「因為人數太多，已經追蹤不到，所以要公布城市叫你自己小心」、「WHO會員國各個防疫崩壞，台灣還是照自己的方法走比較好」、「台灣沒公布確診城市還不是防疫得好好的，所以不用太過擔心」。

對此，有網友PO文表達自己的看法，「因為防疫不是只有追蹤源頭在哪裡，避免人口流動也是，若是知道某地有疫情，心理自我暗示下，自然會有一定隔離作用，公布了相關區域警戒心會更強，不相關的範圍沒事也不會跑去，可以一定程度限制疫情發展。絕對不是某些人說的，潛伏期都過了何必公告，如果真的出事有人死亡，比堅持什麼歧視問題更重百倍」。

新冠肺炎 COVID-19 WHO

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